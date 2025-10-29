Выборы в Дорвале: жильё, инфраструктура и прозрачность управления

В Дорвале накануне муниципальных выборов активность в кампании проявил только один кандидат — Умберто Макри, согласившийся на интервью. Действующий мэр Марк Доре на встречу с журналистами не явился.

Макри заявил, что одной из своих ключевых задач считает обеспечение доступного жилья для жителей Дорваля. При этом он пообещал уделить особое внимание модернизации и ремонту канализационной инфраструктуры, чтобы предотвратить повторяющиеся случаи наводнений.

Что касается городского бюджета, Макри подчеркнул необходимость сохранить финансовую устойчивость муниципалитета, провести анализ расходов и сократить «жир» — затраты на ненужные проекты. При этом, по его словам, он намерен сохранить финансирование программ, направленных на поддержку всех возрастных групп горожан.

В числе общих приоритетов кандидат назвал повышение прозрачности и открытости в работе администрации, борьбу с преступностью и стремление к тому, чтобы все новые инициативы соответствовали ожиданиям жителей. Он также выразил обеспокоенность «хаотичной застройкой элитными многоквартирными домами», которая, по его мнению, меняет характер и саму суть города.

