Для тысяч квебекских семей снижение ключевой ставки стало отличной новостью

Olga Ouspenski Окт 29, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 17 Просмотров

Для тысяч квебекских семей снижение ключевой ставки, объявленное Банком Канады, стало отличной новостью. С июля 2023 года, когда ставка достигла максимального уровня в 5%, она снизилась ровно наполовину — до 2,5%, и многие ожидают новых понижений этой осенью.

 Для нынешних владельцев жилья это означает экономию в несколько сотен долларов ежемесячно всего за два года. Но для значительной части населения, особенно молодых семей, ситуация иная: низкие ставки приводят к росту цен на недвижимость, и мечта о собственном доме становится ещё менее достижимой.

Рост цен, новые барьеры и бюрократия

Снижение ипотечных ставок — всё чаще осенью они будут ниже 4% — не компенсирует реального падения покупательской способности. За год стоимость недвижимости выросла на 8% в Монреале и 13% в Квебеке; в среднем по провинции — на 11%. Даже самые щедрые коллективные договоры не предусматривают такого роста зарплат. В результате сложилась глубокая несправедливость между нынешними собственниками (их активы дорожают) и молодыми семьями, вынужденными отодвигать покупку жилья в долгий ящик.

В ответ на кризис власти запускают сложные проекты на федеральных землях, вводя невыполнимые требования и программируя дефициты технического обслуживания. Для большинства игроков рынка это становится непроходимым административным барьером — на «доступное жилье» уходят деньги вдвое больше, чем на стандартные проекты, но настоящей доступности нет.

Кризис системы и социальные последствия

Стоимость доходных домов (плексов) за год подскочила на 15% — это непосредственно влияет на рост арендной платы, которую невозможно остановить регуляторными усилиями. Всё больше молодых людей становятся «вечными арендаторами»: им сложно накопить средства на первый взнос, ежемесячные платежи становятся неподъёмными, а вход на рынок недвижимости — недостижимым. Это ведёт к снижению социальной и экономической мобильности: богатые богатеют, бедные не имеют шансов улучшить своё положение.

Политика и вопросы будущего

Недавно Банка Канады вновь снизила ключевую ставку до 2,5% с перспективой дальнейших понижений, пытаясь поддержать домохозяйства на фоне торможения экономики и увеличения числа безработных. Но такая политика лишь подпитывает «разогретый» рынок — владельцы жилья выигрывают, а будущие покупатели теряют шансы. Для разрешения ситуации необходимы новые подходы к строительству, регулированию и поддержке доступа к жилью — иначе поколение мечты о собственности исчезнет на глазах.​

