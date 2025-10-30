Выборы в Монреаль-Уэст: безопасность на Уэстминстер — главный вопрос кампании

В Монреаль-Уэст все три кандидата на пост мэра согласились дать интервью. Главной темой обсуждения стала безопасность и организация движения на центральной улице города — Уэстминстер.

Действующий мэр Бени Маселла сообщил, что намерен запустить пилотный проект по повышению безопасности на Уэстминстер, особенно в районе железнодорожного переезда. «Мы хотим изучить влияние предложенных мер. Что касается уменьшения потока машин — это не такое простое решение. Настоящее решение заключается в открытии Кавендиш», — отметил он.

Кандидат Франко Форлини критически оценил масштаб проведённого ранее городом исследования, назвав его «слишком узким» и предупредив, что рекомендации могут оказаться не самыми подходящими для Монреаль-Уэст. Он предложил проверить освещённость пешеходных переходов, сократить их количество в некоторых местах и установить приподнятые переходы там, где это повысит безопасность пешеходов и снизит скорость транспорта.

Третий кандидат, Джонатан Ча, считает, что необходимо провести новое, более широкое исследование, охватывающее участок улицы Уэстминстер от Авен до виадука. По его словам, важно реализовать рекомендации первоначального отчёта, организовать публичные консультации, а затем привлечь специалистов — инженеров и архитекторов — для полного редизайна улицы.

Жители Монреаль-Уэст видят в проблеме движения по Уэстминстер не только вопрос удобства, но и безопасности, и именно вокруг этого вопроса строится нынешняя избирательная кампания.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG