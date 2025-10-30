Медленно перемещающийся циклон принесет дождь в районы Атлантических провинций Канады

Медленно перемещающийся циклон принесет новые волны дождя и ливней в районы Атлантических провинций Канады сегодня вечером, а долгосрочный прогноз сулит холодную и ветреную погоду на Хэллоуин в пятницу.

На побережье Новой Шотландии зона низкого давления останется «зависшей», продолжая затягивать влажные потоки с океана, усиливая осадки в регионе.

Основной риск ливней в понедельник вечером — для восточных районов Новой Шотландии, включая долину Аннаполис, Камберленд, Колчестер, Галифакс и восточную часть провинции. Уже фиксируются показатели более 80 мм осадков в отдельных районах, прогнозируется дополнительно до 40 мм дождя ночью. Для графств Гайсборо и Пикту действуют официальные штормовые предупреждения.

В Галифаксе, Антигониш, Камберленд, Колчестер, Хантс, Кингс, Аннаполис и на юго-востоке Нью-Брансуика остаются действующими специальные метео-заявления; там к утру вторника ожидается еще 15–30 мм осадков. К утру вторника интенсивность дождя снизится, к полудню он закончится в большинстве районов.

В конце недели ожидается второй циклонический фронт, который пройдет через Нью-Брансуик в пятницу и затронет все Атлантические провинции. По прогнозу, пройдут очередные периоды дождя, порывистого ветра, и фронт может захватить дополнительную влагу из урагана Мелисса, подходящего к Ямайке.

Жителям региона советуют продумать, как защитить костюмы от влаги и холода, а владельцам украшений — заранее закрепить их и быть готовыми убрать при усилении ветра. Основная часть дождя ожидается до вечера, увеличивая шансы на сухой промежуток для традиционного trick-or-treat, но местами сохранится риск сильных ливней и шквалов.

Мелисса стала самым мощным ураганом на планете: сейчас она представляет угрозу 5-й категории для Ямайки, а последствия ее надвигающегося удара считаются катастрофическими. В зоне прямого удара могут быть полностью разрушены постройки, не рассчитанные на ураганные ветры; также велика вероятность угрозы жизни из-за штормового прилива, мгновенных наводнений, оползней и повреждений инфраструктуры.

Ожидается, что Мелисса достигнет востока Ямайки утром во вторник, затем вечером — восточного побережья Кубы, уже как ураган третьей категории. После прохода к северу от Бермудских островов она повернет на север на восток от Атлантических провинций Канады, при этом принесёт значительные массы влаги, которые могут усилить осадки в регионе.

В целом для Новой Шотландии октябрь — особенно влажный месяц: до 15 дождливых дней и более 160 мм осадков, дневные температуры от +9°C до +14°C, ночью похолодание до +5°C. Вероятность ураганов обычно низкая, но в этом году погодные сюрпризы возможны из-за взаимодействия атлантических циклонов и Мелиссы.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG