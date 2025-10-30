Выборы в Биконсфилде: судебный спор с Монреалем и идеи реформирования полиции

Из четырёх кандидатов на пост мэра Биконсфилда на интервью согласились двое — Николь Коррадо и член городского совета Мартен Сен-Жан. Их соперники, Фрэнк Мерхар и Грегори Орлески, от участия отказались.

Главной темой кампании стала продолжающаяся судебная тяжба между Биконсфилдом и Монреалем. Город подал иск на сумму 20 миллионов долларов, утверждая, что Монреаль нарушил соглашение 2008 года о распределении расходов, которое было установлено правительством Квебека.

Николь Коррадо предложила радикальный подход к решению финансового конфликта — перераспределить средства за счёт сокращения финансирования Монреальской полиции. «Это может звучать неожиданно, но на самом деле логично: полиция получает большую часть бюджета агломерации. При этом большинство вызовов не связаны с преступлениями, а касаются психических расстройств. Полиция не обучена работать в таких ситуациях. В Торонто и Галифаксе используются гражданские службы, которые реагируют на подобные обращения без участия полиции», — пояснила она.

Мартен Сен-Жан занял более сдержанную позицию, отметив, что дело уже находится в суде, и обе стороны ожидают даты слушаний. По его словам, если правительство Квебека или город Монреаль захотят начать серьёзные переговоры, «мы будем готовы сесть за стол и выработать справедливое соглашение — в интересах Биконсфилда, а не ради чьих-то собственных интересов».

