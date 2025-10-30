Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас: жильё, социальные проекты и безопасность общины

В округе Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас на интервью согласились лишь две из пяти кандидаток на пост мэра — Стефани Валенсуэла (партия Ensemble Montréal) и Гульнар Муса (Futur Montréal).

Стефани Валенсуэла назвала своими главными приоритетами жильё, безопасность и развитие местных услуг. Она вновь подтвердила приверженность Ensemble Montréal проекту продления улицы Кавендиш и созданию жилого квартала на территории бывшего ипподрома, известных как проект Namur–Hippodrome. «Если мы действительно намерены развивать этот район, где появятся новые дома и активное движение людей, нам необходим комплексный план, включающий продление Кавендиш. Мы должны создать пространство, безопасное для всех пользователей», — подчеркнула кандидатка.

Валенсуэла также пообещала работающую стратегию помощи бездомным, особенно в парке Мартина Лютера Кинга. «Волшебных решений не существует, но у нас есть план, и мы готовы незамедлительно внедрить его», — сказала она.

Гульнар Муса также выступила в поддержку продления Кавендиш и проекта Namur–Hippodrome, напомнив об этом на недавной встрече Торгово-промышленной палаты Сен-Лорана и Таун-оф-Маунт-Ройяла. Говоря о проблеме бездомности, кандидатка отметила, что её партия выступает за развитие социального и коммунального жилья. «Я убеждена, что необходимо создавать больше жилья, чтобы помочь людям без дома. Мы предлагаем создать инвестиционный фонд, который объединит частные и государственные ресурсы для строительства необходимых жилых единиц».

Обе кандидатки подчеркнули приверженность защите местной еврейской общины, а также поддержке безопасности всех жителей их округа.

