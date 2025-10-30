Ноябрь в Монреале: новая масштабная забастовка технических работников STM

В ноябре Монреаль может столкнуться с серьёзными перебоями в работе общественного транспорта: технические работники Société de transport de Montréal (STM) объявили о третьей в этом году забастовке, которая продлится почти весь месяц — с 31 октября по 28 ноября.

Несмотря на обещания поддерживать лишь минимальный уровень обслуживания в часы пик, город ждут значительные ограничения в движении автобусов и метро.

Профсоюз представителей технических служб, насчитывающий около 2 400 человек, выступает за улучшение условий труда и повышения оплаты. После длительных и безрезультатных переговоров с руководством STM специалисты решили продемонстрировать свою решимость, объявив о беспрецедентной акции протеста.

Особое напряжение вызывает вопрос организации работы общественного транспорта в день муниципальных выборов 2 ноября. Руководство STM настаивает на расширении времени минимального обслуживания в утренние и вечерние часы, чтобы поддержать избирателей, имеющих ограниченные возможности добираться до выборных участков. Профсоюз же считает, что у жителей есть альтернативные способы добраться (велосипеды, каршеринг, пешие прогулки) и призывает использовать досрочное голосование.

Административный трудовой трибунал внимательно рассматривает обе позиции, а решение по спору ожидается в ближайшие дни. Пока что жителям города рекомендуется готовиться к возможным задержкам и заранее планировать свои поездки.

Кроме технических работников, забастовки объявляют и другие сотрудники STM — водители автобусов и машинисты метро. Это значит, что ноябрь обещает стать одним из самых сложных месяцев для городской транспортной системы за последние десятилетия.

Жители Монреаля выражают обеспокоенность: многие поддерживают требования рабочих, но опасаются, что в итоге страдают обычные пассажиры — студенты, пенсионеры и работающие горожане. Мэрия и руководство STM призывают к компромиссу и подчеркивают, что стабильность транспортной системы важна для всего города, особенно в период выборов и начинающихся холодов.

Подводя итог, можно сказать, что ситуация остаётся крайне напряжённой и требует скорейшего разрешения, чтобы избежать длительного паралича общественного транспорта и социальных конфликтов в Монреале.

