На рынке ипотек Канады возрождается интерес к плавающим ставкам

В Канаде растет интерес к ипотечным кредитам с плавающей ставкой. По данным платформы Ratehub.ca, в сентябре они составили 14% всех новых договоров — максимум с декабря 2024 года. Еще показательнее то, что двое из трех клиентов, обращающихся на сайт за сравнением ставок, интересуются именно продуктами с переменным процентом.

Между тем рынки с вероятностью 95% ожидают очередного снижения ключевой ставки Банком Канады на четверть пункта уже в ближайшую среду. Если прогноз подтвердится, ставка опустится до 2,25%. Это станет второй подряд мерой по смягчению денежно‑кредитной политики после сентябрьского снижения с 2,75% до 2,5%.

Причины очевидны — экономическая неопределенность: замедление экспорта, вялый рост ВВП и опасения новой торговой войны в случае, если президент Дональд Трамп выполнит угрозу повысить пошлины на канадские товары на 10%.

Как отмечает аналитик Ratehub.ca Пенелопа Грэм, во времена снижения ставок «интерес к переменным кредитам возвращается стремительно — заемщики готовы пожертвовать стабильностью выплат ради краткосрочной выгоды».

По словам главы квебекского отделения Ratehub.ca Филипа Симара, банки уже отреагировали: минимальная застрахованная фиксированная ставка по пятилетней ипотеке сейчас составляет 3,79%, что всего на девять базисных пунктов выше минимальной плавающей.

Исторически около 62% канадцев выбирают фиксированные ставки ради спокойствия и предсказуемости платежей. Однако тенденция меняется. Смягчение монетарной политики может вновь сделать кредиты с плавающей ставкой привлекательными — прежде всего для молодых покупателей и инвесторов, готовых идти на риск ради снижения ежемесячных выплат.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG