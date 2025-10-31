Выборы в Вестмаунте: развитие юго-восточного сектора и безопасность жителей

В Вестмаунте все три кандидата на пост мэра ответили на вопросы издания. Главной темой обсуждения стал масштабный проект развития части города, прилегающей к центру Монреаля, а также вопросы безопасности на фоне продолжающихся протестов у израильского консульства.

Член городского совета Мэри Галери подчеркнула, что обновление этого района является приоритетом уже много лет. «Район находится в упадке, уровень преступности высок, и мы должны двигаться вперёд. Это шанс на возрождение территории», — заявила она.

Кандидат Майкл Стерн отметил, что, возможно, совет преждевременно утвердил изменение зонирования для проекта. «Не вся информация была доступна, но сейчас мы здесь. Я намерен изучить все поступившие жалобы, чтобы выявить конструктивные идеи. В целом, проект позитивен для города: появятся новые дома, бизнесы и дополнительный источник налоговых поступлений», — сказал он.

Его соперница Линн Касгрен добавила, что, помимо восстановления улицы Сент-Катрин и юго-восточного района, необходимо разработать промежуточный план реагирования на гуманитарный кризис в этом секторе.

Еще одной ключевой темой стали антиправительственные и антиизраильские протесты у консульства Израиля. Галери заявила, что будет добиваться более эффективного применения правил, регулирующих демонстрации. «Мы должны работать с мэром Монреаля, давить на федеральное и провинциальное правительства, чтобы убрать право носить маски на протестах. Когда акции проходят регулярно, должны выдаваться разрешения – мы должны знать, когда и как долго они будут», — сказала она.

Стерн подчеркнул важность баланса между правом на протест и безопасностью жителей. «Люди имеют право выражать мнение, но мы должны создавать безопасную среду для тех, кто живёт и работает в районе. Законы уже существуют — нельзя шуметь, нападать на прохожих, скрывать лицо и устраивать беспорядки. Проблема в том, что эти правила не исполняются. Я намерен работать с полицией, с общественной безопасностью и администрацией Монреаля, чтобы сделать это приоритетом», — заявил кандидат.

Касгрен отметила, что город должен внимательнее следить за действиями полиции. «Мы видим, что шум и беспорядки нарушают жизнь горожан, а полиция не всегда вмешивается. Как мэр, я первым делом встречусь с новым мэром Монреаля и начальником полиции, чтобы добиться баланса между свободой собраний и правом жителей на спокойную жизнь, а также поддержу бизнес, который страдает от протестов», — сказала она, добавив, что намерена обсудить вопрос с министром безопасности Квебека и изучить опыт других североамериканских городов. По её мнению, Вестмаунт как жилой пригород не подходит для масштабных демонстраций и должен заранее информировать жителей и принимать превентивные меры.

