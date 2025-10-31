Новаторская стратегия для лечения рака простаты в Монреале: точечное поражение опухоли

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) внедряет революционный подход к диагностике и лечению рака простаты, сочетающий передовую визуализацию опухоли и точную радиотерапию. Новейшая технология называется prostate-specific membrane antigen positron emission tomography (PSMA PET) — позитронно-эмиссионная томография, выявляющая белок PSMA, характерный для раковых клеток простаты.

Главный врач радиационной онкологии CHUM, доктор Синтия Менар, называет этот метод “прорывом”, указывая, что он позволяет точно находить даже микрометастазы в самых отдалённых участках организма. Благодаря этому лучевая терапия становится максимально персонализированной и локализованной. За 37 месяцев наблюдения пациентов, лечившихся под контролем PSMA ПЭТ, количество рецидивов оказалось вдвое меньше, чем у лечившихся стандартными методами.

“Мы можем обнаружить поражения, которые иначе остались бы незамеченными, — говорит один из ведущих исследователей, доктор Коллин Беливо. — Более 30% пациентов имели очаги вне традиционной области облучения, которые бы были пропущены”.

Данная технология позволяет не только повысить эффективность лечения, но и значительно улучшить качество жизни пациентов, снижая побочные эффекты и сохраняя функции организма. Основная задача – не пропустить ни одной опухолевой клетки и сократить вероятность повторного развития болезни.

Сейчас в CHUM продолжается клиническое исследование III фазы, а выдающиеся результаты первых этапов и публикации в престижном журнале JAMA Oncology уже свидетельствуют о потенциале данной методики.

Главным вызовом остаётся ограниченный доступ к подобной ПЭТ-визуализации в медицинских центрах, а также временные задержки при её проведении. Тем не менее специалисты подчеркивают важность немедленного внедрения этой технологии, поскольку “стандартное лечение лучше, чем его отсутствие”. Теперь CHUM задаёт новый стандарт в борьбе с одним из самых распространённых и опасных мужских онкологических заболеваний.

