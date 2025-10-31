Хэллоуин вдохнул новую жизнь в район Валуa

Район Валуa в Пуан-Клере в минувшую субботу превратился в настоящую мечту для любителей Хэллоуина. По проспекту Донегани — от улицы Люсерн до бухты Валуa — гудела праздничная толпа: призраки, супергерои и ведьмы наполнили улицы, а более тридцати магазинов превратились в станции сладких сюрпризов.

Атмосфера напоминала оживлённые времена 1960-х, когда этот район был центром городской жизни.

Владелец автозаправки и мастерской Sonic Фрэнк Мангузо признался, что конфеты закончились уже к полудню. «Не ожидал такого наплыва детей, — рассказал он газете. — Пришлось срочно ехать за запасом».

В легендарной пиццерии Velos, работающей в Валуa уже более полувека, хозяйка Бесси Цорцастос предусмотрительно спрятала тайные запасы в подсобке — чтобы ни один юный костюмированный гость не ушёл без угощения. Несколько раз за день она незаметно пополняла миску с конфетами, поддерживая праздничное настроение до самого вечера.

Перед местным боксёрским залом оживлённые персонажи и музыка создавали весёлую атмосферу, а неподалёку организация WIAIH устроила мастерские по изготовлению поделок рядом с оранжевой аркой в честь праздника. Семьи останавливались у стола с угощениями, чтобы порисовать и наполнить свои пакеты сладостями.

У магазина Gilbert & Daughter Розлин Гилберт и её мать встречали всех улыбкой и делились сладостями с каждым ребёнком. А чуть дальше, у Kelly’s Pub, с крыльца звучала живая музыка — семьи задерживались, наслаждаясь звуками, прежде чем отправиться за новыми конфетами.

Мероприятие, организованное Ассоциацией торговцев Валуa, собрало толпу, превысившую самые смелые ожидания. «Невероятно видеть столько новых семей. Мы не ощущали такой энергии на Хэллоуин уже много лет», — призналась одна из старейших предпринимательниц района.

Построенный в конце 1950-х — начале 1960-х годов, Валуa когда-то кипел жизнью, но со временем затих. Сегодня сюда возвращается молодёжь: молодые семьи снова заселяют старые дома, возвращая району атмосферу уютного пригорода. Торговая улица переживает настоящий ренессанс.

К середине дня миски с конфетами в большинстве магазинов опустели, но никто не жаловался. Мангузо пообещал, что к следующему Хэллоуину Sonic подготовится основательнее.

Этот праздник стал чем-то большим, чем просто раздачей сладостей. Он показал, что Валуa оживает, а на старых улицах начинаются новые истории.

