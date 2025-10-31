В районе Розмонт-Ля-Петит-Патри в Монреале было зафиксировано поджог автомобиля — внедорожника

Вечером во вторник в районе Розмонт-Ля-Петит-Патри в Монреале было зафиксировано поджог автомобиля — внедорожника, припаркованного на 9-й Авеню недалеко от улицы Дандюран.

Огонь заметили прохожие, которые оперативно позвонили по номеру 911, и уже вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарной службы.

По словам представителя полиции Монреаля Каролин Шеврефиль, прибывшие стражи порядка обнаружили пылающий автомобиль, а пожарные локализовали и потушили огонь. Отмечено, что данный внедорожник полностью уничтожен. Рядом стоявший второй внедорожник получил повреждения от огня. На месте происшествия был найден горючий материал, что указало на поджог.

Согласно первоначальным показаниям свидетелей, поджигателей было несколько — они успели скрыться с места до прибытия полиции. Сейчас вероятность преднамеренного умышленного поджога рассматривается следствием, а материалы дела переданы в отдел по расследованию поджогов полицейского управления Монреаля (SPVM). Автомобиль эвакуирован для проведения экспертизы.

Пока что арестов не произведено, и расследование продолжается. Таким образом, инцидент подчеркивает сохраняющуюся проблему с поджогами и нападениями на транспортные средства в городе, а органы правопорядка призывают жителей сообщать о подозрительной активности для оперативного реагирования и безопасности общественности.

