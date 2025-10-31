Монреаль в поисках выхода из жилищного кризиса

Пять политических партий, претендующих на власть в Монреале, единодушны в одном: кризис жилья и бездомности стал одной из самых острых проблем города. Каждая обещает действовать — расширять доступное и переходное жильё, вводить налог на пустующие дома, ускорять строительство. Но пути решения у всех разные.

Несмотря на то что финансирование социального жилья в первую очередь является ответственностью правительства Квебека, эксперты считают, что и сам Монреаль способен сыграть более активную роль. Владение жильём стало недостижимой мечтой для многих, а последствия кризиса прежде всего ощущают арендаторы — около 60% горожан. «От различий между программами партийных лидеров — одна видимость», — считает профессор социальной политики Университета Квебека в Монреале (UQAM) Рено Гойе.

Строительство — не панацея

Гойе указывает, что лозунг «строить больше» стал универсальным рецептом всех уровней власти, но ожидаемого результата нет: большая часть вакантных квартир — новые и дорогие. По его словам, рассчитывать, что рынок сам себя отрегулирует, — «чистое пожелание». Он призывает город сосредоточиться на выкупе существующих объектов и превращении их в социальное жильё, а также отмечает важную разницу: доступное жильё определяется рыночной ценой, тогда как социальное зависит от дохода семьи.

Курс “Проэ Монреаль”

Лидер партии Проэ Монреаль Люк Рабуэн утверждает, что нынешняя администрация уже делает шаги в этом направлении. С 2018 года у города есть право приоритетного выкупа определённых объектов недвижимости. На эти цели выделено около 18 миллионов долларов. Однако город не может сам управлять зданиями — требуется участие некоммерческих партнёров и государственные субсидии. Чтобы закрыть этот разрыв, Рабуэн обещает создать гарантийный фонд объёмом 100 миллионов долларов для поддержки кооперативов и НКО, строящих доступное жильё.

Он также предлагает использовать другие рычаги — например, ограничить деятельность Airbnb, не дожидаясь разрешений от провинции или федерального правительства. Но, как признаёт сам мэр, без участия Квебека и Оттавы обеспечить по-настоящему доступное жильё для малоимущих невозможно.

20-20-20: закон, разделивший партии

Один из главных предметов спора — городской регламент «20-20-20», обязывающий крупные проекты включать 20% социального, 20% доступного и 20% семейного жилья. Девелоперы, не желающие следовать этим требованиям, должны платить штрафы — что большинство и делает. С 2021 года по этому правилу было одобрено лишь восемь проектов, а в казну поступило 58 миллионов долларов штрафов. Большинство партий, кроме Проэ Монреаль, требуют отмены закона, считая, что он тормозит застройку.

Новые подходы и старые структуры

Партизанская дискуссия вокруг регламента не мешает экономистам напоминать: инфраструктуры для социального строительства в Монреале хватает — это Муниципальное жилищное управление (OMHM) и Общество жилищного развития (SHDM). Но с 1990-х годов программа строительства недорого жилья почти остановилась. По мнению Гойе, им необходим новый финансовый импульс.

Взлет аренд и поиски контроля

За последние шесть лет средняя арендная плата в Монреале почти удвоилась. Сегодня двухкомнатная квартира обходится в среднем в 1176 долларов, а аналогичная кондоминиум — в 1724. В 2018 году средняя цена составляла 809 долларов. Некоторые партии предлагают создать городской реестр аренды и полностью запретить Airbnb. Другие опасаются излишней бюрократии и считают, что регулирование аренды должно оставаться в компетенции провинции.

Главная проблема — не только деньги, но и бюрократия

Даже когда есть финансирование, процесс строительства идёт медленно. Городские требования к архитектуре и нормативным деталям затягивают сроки и повышают стоимость. Эксперты призывают администрацию упростить процедуры согласований, а не только увеличивать расходы.

Профессор Гойе подытоживает: без активного расширения сектора государственного и социального жилья рассчитывать на самоисцеление рынка не приходится. В преддверии провинциальных выборов Монреалю, как никогда прежде, необходима согласованная стратегия и поддержка Квебека.

