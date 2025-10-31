7 новинок на каждый день вашей кинонедели!

Что еще можно посмотреть на этом замечательном ресурсе? Богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

Успешная жизнь московского адвоката Михаила переворачивается за один день — в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана. Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну, после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить его главную тайну: Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он — цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой. Михаю предстоит ответить себе на вопрос — кто же он на самом деле, и где его дом — в таборе или в Москве. Какой выбор он сделает, вы узнаете, посмотрев новинку интерактивного ТВ eTVnet под названием “Улица Шекспира”

Что еще можно посмотреть на этом замечательном ресурсе? Богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Будут вопросы, звоните: +1 (855) 251 65 45! А прямо сейчас включайте вот эти супер новинки недели!

Олдскул

Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя Мария оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В новом для себя мире Мария столкнется с непривычным подходом к обучению — здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь «советской училке» предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

Пин-код

Дочь майора Максима Захарова становится жертвой мошенников, из-за чего пытается покончить с собой и оказывается в коме. Захаров решает перевестись в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы найти и наказать тех, кто причастен к обману дочери. По ходу расследования Захаров знакомится с консультантом банка Евгенией, с которой у них завязывается роман. Вскоре Максим узнает, что его возлюбленная ведет двойную жизнь.

Душегубы

В основу сериала легло одно из самых скандальных дел Советского Союза — дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича, который в период с 1971 по 1985 год совершил 36 убийств. За этот период следователи допустили более 10 судебных ошибок, а сам Михасевич стал многолетним кошмаром для самой спокойной республики Советского Союза.

Одиночка

Сотрудник спецслужб Андрей Громов двенадцать лет назад получил задание на «глубокое внедрение». Под видом бандита он должен был попасть в тюрьму, чтобы обзавестись связями в криминальном мире. По легенде, ему инкриминировался налет на сберкассу и убийство охранника и одной из сотрудниц. Убитая, к тому же, оказалась беременной женой оперуполномоченного, майора милиции Фролова. Организатор внедрения майор госбезопасности Петр Добров обещал, что из тюрьмы Громов выйдет через два-три года, о чем позаботятся спецслужбы, но ситуация внезапно изменилась: куратор приказал отменить операцию по причине ее неэффективности. И про Громова намеренно забыли. Отбыв срок от звонка до звонка, Андрей вышел на свободу с одним лишь желанием — отомстить тем, кто оставил его на зоне. За ним началась настоящая охота, но ликвидировать бывшего спецназовца, не терявшего даром время и за решеткой, оказалось совсем не просто.

Волкодав

Владелец крупной стивидорной компании Кучеренко передает свой бизнес сыну Виталию, надеясь уйти на заслуженный отдых. Однако почти сразу же Виталия похищают. Кучеренко не хочет обращаться в правоохранительные органы, потому что, во-первых, им не доверяет, а во-вторых, огласка этого события может сильно навредить репутации компании. Он обращается в консалтинговую фирму, которая долгие годы сопровождает его бизнес и имеет тесные контакты с частными охранными структурами. Дело поручают менеджеру Татьяне, которую отличают острый ум и волчья хватка. Ее напарником в этом деле становится бывший боец ММА Амир — лучший друг калининградского авторитета по прозвищу Клещ, покровительством которого долгое время пользуется Кучеренко. Клеща не устраивает, что кто-то осмелился творить дела за его спиной, да и к тому же похищение Виталия бьет не только по его репутации, но и ставит под угрозу главный актив его банды — портовую контрабанду.

Принцесса цирка

Сериал «Принцесса цирка» — это русская версия латиноамериканской теленовеллы «Странствующая артистка». В провинциальный город на гастроли приезжает цирковая труппа. За юной красавицей-гимнасткой Асей ухаживают два брата-близнеца Ярослав и Святослав. Ярослав влюбляется в нее с первого взгляда, и девушка отвечает взаимностью. Еще бы, интеллигентный и романтичный Слава – мужчина ее мечты! Но внезапно он вынужден уехать по делам в Англию.

