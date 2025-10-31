7 новинок на каждый день вашей кинонедели!

Успешная жизнь московского адвоката Михаила переворачивается за один день — в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана. Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну, после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить его главную тайну: Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он — цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой. Михаю предстоит ответить себе на вопрос — кто же он на самом деле, и где его дом — в таборе или в Москве. Какой выбор он сделает, вы узнаете, посмотрев новинку интерактивного ТВ eTVnet под названием “Улица Шекспира”
Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя Мария оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В новом для себя мире Мария столкнется с непривычным подходом к обучению — здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь «советской училке» предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.
Дочь майора Максима Захарова становится жертвой мошенников, из-за чего пытается покончить с собой и оказывается в коме. Захаров решает перевестись в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы найти и наказать тех, кто причастен к обману дочери. По ходу расследования Захаров знакомится с консультантом банка Евгенией, с которой у них завязывается роман. Вскоре Максим узнает, что его возлюбленная ведет двойную жизнь.
В основу сериала легло одно из самых скандальных дел Советского Союза — дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича, который в период с 1971 по 1985 год совершил 36 убийств. За этот период следователи допустили более 10 судебных ошибок, а сам Михасевич стал многолетним кошмаром для самой спокойной республики Советского Союза.
Сотрудник спецслужб Андрей Громов двенадцать лет назад получил задание на «глубокое внедрение». Под видом бандита он должен был попасть в тюрьму, чтобы обзавестись связями в криминальном мире. По легенде, ему инкриминировался налет на сберкассу и убийство охранника и одной из сотрудниц. Убитая, к тому же, оказалась беременной женой оперуполномоченного, майора милиции Фролова. Организатор внедрения майор госбезопасности Петр Добров обещал, что из тюрьмы Громов выйдет через два-три года, о чем позаботятся спецслужбы, но ситуация внезапно изменилась: куратор приказал отменить операцию по причине ее неэффективности. И про Громова намеренно забыли. Отбыв срок от звонка до звонка, Андрей вышел на свободу с одним лишь желанием — отомстить тем, кто оставил его на зоне. За ним началась настоящая охота, но ликвидировать бывшего спецназовца, не терявшего даром время и за решеткой, оказалось совсем не просто.
Владелец крупной стивидорной компании Кучеренко передает свой бизнес сыну Виталию, надеясь уйти на заслуженный отдых. Однако почти сразу же Виталия похищают. Кучеренко не хочет обращаться в правоохранительные органы, потому что, во-первых, им не доверяет, а во-вторых, огласка этого события может сильно навредить репутации компании. Он обращается в консалтинговую фирму, которая долгие годы сопровождает его бизнес и имеет тесные контакты с частными охранными структурами. Дело поручают менеджеру Татьяне, которую отличают острый ум и волчья хватка. Ее напарником в этом деле становится бывший боец ММА Амир — лучший друг калининградского авторитета по прозвищу Клещ, покровительством которого долгое время пользуется Кучеренко. Клеща не устраивает, что кто-то осмелился творить дела за его спиной, да и к тому же похищение Виталия бьет не только по его репутации, но и ставит под угрозу главный актив его банды — портовую контрабанду.
Сериал «Принцесса цирка» — это русская версия латиноамериканской теленовеллы «Странствующая артистка». В провинциальный город на гастроли приезжает цирковая труппа. За юной красавицей-гимнасткой Асей ухаживают два брата-близнеца Ярослав и Святослав. Ярослав влюбляется в нее с первого взгляда, и девушка отвечает взаимностью. Еще бы, интеллигентный и романтичный Слава – мужчина ее мечты! Но внезапно он вынужден уехать по делам в Англию.
