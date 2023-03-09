Продукты питания — лечебные и лекарственные. Самые полезные для нашего здоровья

Какие продукты питания считаются одновременно естественными лекарствами, позволяющими сохранять здоровье без покупки аптечных медикаментов.

Во французском языке всё большую популярность приобретает термин alicament – сочетание двух слов – alement и médicament, то есть “продукт питания, еда” и “лекарство”. О чём идёт речь? Дело простое – о продуктах питания, которые считаются замечательной альтернативой лекарствам, позволяют поддерживать здоровье, придают энергию, насыщают организм не только нужными элементами, но и способствуют его очищению от вредных примесей, развивают полезные функции.

Здесь необходимо помнить о том, что в рекламных агитках всевозможных продуктов о них часто повествуется, как об alcaments, но, как правило, фирма-производитель использует этот термин именно в рекламных целях, не более. А какие же продукты всё же обладают лечебными свойствами?

Список таких продуктов не так уж и короток, в них включаются и напитки (овощные соки, зелёный чай), и специи (куркума), и цитрусовые (лимоны) и просто овощи (помидоры).

Заметим, что такие специи, как упомянутая куркума, паприка, карри, шафран – все они обладают лечебными свойствами. В первую очередь как раз куркума, элементы, содержащиеся в которой укрепляют сердце и препятствуют старению организма, она замедляет окислительные процессы. По мнению диетологов, ещё полезнее смешивать куркуму с чёрным перцем, что представляет собой идеальное сочетание лечебных свойств.

Лечебными свойствами обладают и сухофрукты. Они богаты кальцием, магнезием, витамином Е и прочими, потребление их способствует улучшению настроения.

Замечательным источником энергии являются и орехи, от миндальных, до лесных. Если вы чувствуете сильную усталость, сьешьте граммов сто орешков и убедитесь в том, что они вернули бодрость и силу. Рекомендуется потреблять горстку любых орехов каждый день.

Известно, что витамины B6 являются необходимой основой для сохранения психического равновесия, поддержания хорошего аппетита и хорошего крепкого сна. А этими витаминами богато мясо индюшки, курятина, тунец, лосось. Даже картошка в мундире! Не забывайте включать эту еду в меню.

Витамин В12 укрепляет клетки, поддерживает нервную систему, позволяет сохранять внимание и укреплять память. Опять же, красное и белое мясо, морепродукты, яйца, молочные продукты – организму необходимы для поддержания этих свойств.

Фрукты – они помогают работе мозга, и они просто сами по себе обладают психологическим эффактом – их вкус положительно воздействует на эмоции и тем самым помогает сохранять здоровье.

И не забываем о шоколаде! Чёрный шоколад, в котором содержится 75% какао (или больше) – неисчерпаемый источник энергии, естественный антидепрессант и “поставщик” мнгочисленных полезных и лечебных элементов. Да и просто шоколадка всегда улучшает настроение, верно?

Приятного аппетита, лечитесь полезными продуктами!