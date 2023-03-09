Где на нашей планете больше всего вулканов

Несколько фактов о самом опасном районе с точки зрения возможности извержений вулканов и землетрясений

Растёт количество землетрясений и число извержений вулканов, но какие вулканы самые опасные и где они расположены.

Всего на Земле насчитывается до тысячи трёхсот пятидесяти вулканов, которые проявляют активность или же которые потенциально могут стать активными в любой момент из-за просиходящих в глубинах планеты процессов.

Интересно, что 75% процентов всех действующих вулканов расположены в Тихом океане, в так называемом Тихоокеанском Поясе, который часто называют «Огненным кольцом» именно из-за того, что этом районе, который простирается на 35 тысяч километров, извержения происходят каждый день. Иногда они приобретают катастрофический характер и сопровождаются мощными землетрясениеми.

В бассейне Тихоокеанского пояса расположены страны Юго-Восточной Азии, Новая Зеландия, Япония, Чили, Аляска, Гаваи, часть южных районов США (в частности, Калифорния). В этих районах магма подходит к поверхности ближе, чем в остальных районах Земного шара, что и вызывает вулканическую активность.

90% всех землетрясений на планете вызываются активностью этой зоны, причём самые катастрофические в истории человечества (извержение Кракатоа и извержение острова Моунт-Ст.-Елен) имели место как раз в этом районе.

К сожалению, геологи уверены, что процессы в коре Земли сегодня усиливаются. Насколько этот процесс долговременен, сказать пока невозможно, как невозможно и предсказать силу предстоящих ударов стихии. Будем надеяться, всё же катастроф удастся избежать.

Кстати, заметим, что гора Монруаль в центре Монреаля никогда вулканом не была, хотя в народе часто утверждают, что это потухший вулкан, на самом деле, такое мнение устоялось лишь благодаря форме горы, но этот высокий холм с точки зрения вулканологов совершенно безопасен. Можно гулять по горе без опаски.