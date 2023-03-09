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Volcano
Ночное извержение. Фото German Adventurer, Gettyimages.

Где на нашей планете больше всего вулканов

Megan Jorgensen Мар 9, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Природа, погода, экология Оставить комментарий 69 Просмотров

Несколько фактов о самом опасном районе с точки зрения возможности извержений вулканов и землетрясений

Растёт количество землетрясений и число извержений вулканов, но какие вулканы самые опасные и где они расположены.

Всего на Земле насчитывается до тысячи трёхсот пятидесяти вулканов, которые проявляют активность или же которые потенциально могут стать активными в любой момент из-за просиходящих в глубинах планеты процессов.

Интересно, что 75% процентов всех действующих вулканов расположены в Тихом океане, в так называемом Тихоокеанском Поясе, который часто называют «Огненным кольцом» именно из-за того, что этом районе, который простирается на 35 тысяч километров, извержения происходят каждый день. Иногда они приобретают катастрофический характер и сопровождаются мощными землетрясениеми.

В бассейне Тихоокеанского пояса расположены страны Юго-Восточной Азии, Новая Зеландия, Япония, Чили, Аляска, Гаваи, часть южных районов США (в частности, Калифорния). В этих районах магма подходит к поверхности ближе, чем в остальных районах Земного шара, что и вызывает вулканическую активность.

90% всех землетрясений на планете вызываются активностью этой зоны, причём самые катастрофические в истории человечества (извержение Кракатоа и извержение острова Моунт-Ст.-Елен) имели место как раз в этом районе.

К сожалению, геологи уверены, что процессы в коре Земли сегодня усиливаются. Насколько этот процесс долговременен, сказать пока невозможно, как невозможно и предсказать силу предстоящих ударов стихии. Будем надеяться, всё же катастроф удастся избежать.

Кстати, заметим, что гора Монруаль в центре Монреаля никогда вулканом не была, хотя в народе часто утверждают, что это потухший вулкан, на самом деле, такое мнение устоялось лишь благодаря форме горы, но этот высокий холм с точки зрения вулканологов совершенно безопасен. Можно гулять по горе без опаски.

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