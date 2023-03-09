Бразилия вводит визы для граждан Канады

Чтобы попасть в Бразилию, канадцам теперь будут нужны визы

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва принял решение о вводе визового режима с Канадой. Об этом глава государства объявил в ходе посещения бразильского МИД. О точной дате введения ограничений пока не сообщается. Среди других стран, с которыми Бразилия собирается вводить визовый режим, значатся США, Япония и Австралия.

Необходимость получения виз для граждан указанных стран была отменена экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару в 2019 году.

Отмечается, что решение правительства Лулы основано на принципе взаимности. В рамках официализации решения президента МИД Бразилии оповестит посольства четырех стран о принятых ограничениях. Визовые ограничения были временно сняты во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, а в феврале 2018 года правительство перешло на более удобную электронную визу.

Бразильцам по-прежнему требуется виза или электронное разрешение на въезд в Канаду.