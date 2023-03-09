Цены на газ в Европе выросли вчетверо

В Евросоюзе уверены, что половина поставщиков энергоресурсов мира готовы к сотрудничеству с ЕС. Там ожидают предложения поставщиков из США, Африки и Ближнего Востока.

Счета жителей Европы за электричество выросли вчетверо из-за сокращения поставок топлива из России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 марта в парламенте Канады.

«Россия за 8 месяцев сократила на 80% поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, а наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300%», — отметила чиновница.

При этом сейчас европейские страны нашли надежных поставщиков газа. Канада же сыграла в этом ключевую роль благодаря поставкам сжиженного топлива.

Отдельно фон дер Ляйен отметила меры по экономии потребления энергоресурсов в Европе. По ее словам, европейским странам удалось сократить потребление на 20%.

Около года назад страны ЕС начали вводить ограничения на поставки российского топлива. В качестве альтернативы в Брюсселе рассчитывают использовать, например, американский сжиженный газ

Евросоюз объявит тендер на поставки газа, чтобы попытаться снизить цены на энергоносители, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Со слов зампреда ЕК, будет создана новая система, «которая повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители». Уточняется, что тендер будет объявлен в апреле 2023 года.