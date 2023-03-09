Католический епископ из Мексики попросил Ватикан включить в мессу языческие обряды

Римско-католический епископ Сан-Кристобаля Родриго Агилар Мартинес из Мексики, заявил, что он обратится в Ватикан с просьбой внедрить языческие обряды индейцев майя в РКЦ.

Епархия Сан-Кристобаль на юге Мексики направит папе Франциску письмо с просьбой включить в мессу языческие обряды племени майя, таких как танец, музыка и участие женщин в богослужении.

Кардинал Фелипе Арисменди Эскивель, который координирует эту работу заявил, что предложение будет представлено в апреле собранию Мексиканской епископальной конференции (CEM), а в мае оно будет представлено в Риме архиепископом Пуэблы Виктором Санчесом, председателем комиссии по пастырской литургии.

В РКЦ Мексики считают, что эти литургические нововведения «направлены на объединение общин, и уважают их ценность, принимая во внимание культуру коренных народов».

«Мы работаем над встречей, которая важна для епархии, страны, церкви Мексики и вселенской церкви с точки зрения литургической адаптации», − сказал Агилар Мартинес.

Он добавил, что эти обряды уже проходят в Целтале и Цоциле. «Но они одобрены епископом и общиной, и теперь мы хотим, чтобы они были одобрены Римом, Апостольским Престолом для вселенской церкви», − сказал Мартинес.

Со своей стороны, Аурелио Гарсия Масиас прокомментировал, что участие в обрядах майя «стало личным обогащением», что помогло «изучить, отразить и обогатить универсальный опыт католической церкви».