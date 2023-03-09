Работающая на военных канадская инженерная компания подверглась кибератаке

Канадская компания Black & McDonald, работающая в военной, энергетической и транспортной сферах, подверглась кибератаке.

Канадская компания Black & McDonald, работающая в военной, энергетической и транспортной сферах, подверглась кибератаке.

Отмечается, что атака произошла в феврале, однако компания сперва отказывалась подтвердить инцидент. Министерство обороны Канады и Ontario Power Generation подтвердили факт атаки, однако отметили, что нет оснований утверждать, что какие-то данные были в результате скомпрометированы.

Однако эксперт по кибербезопасности Терри Катлер утверждает, что в результате атаки могли быть украдены данные о работе с военными и другими клиентами.

Телеканал отмечает, что фирма Black & McDonald оказывала материально-техническую и строительную поддержку канадским военным базам, работала на атомных и других электростанциях и имела контракты с Транзитной комиссией Торонто и аэропортом Галифакса.

Напомним, кибератаку также пережила в марте Rheinmetall, занимающаяся разработкой вооружений. В компании заявили об успешном отражении кибератаки, однако акции концерна упали в цене.