Опасное влияние повышения ставок на канадскую экономику

Прошел всего год с тех пор, как Банк Канады (BdC) начал повышать процентные ставки, и уже повысил ключевую ставку на 4,25% по сравнению с минимумом, достигнутым во время пандемии 2 годами ранее, и установил ее на уровне 4,50%.

Пандемия многое изменила в нашей жизни. Одним из следствий этого стало раздувание пузыря на рынке жилья, поскольку снижение процентных ставок, произошедшее в этот период, сделало покупку более доступной. Это было особенно актуально для покупателей, которые выбрали плавающую ставку для финансирования своей мечты. Год спустя эта мечта превратилась для некоторых в кошмар, поскольку стоимость их ипотеки значительно выше, чем они ожидали.

Мы с удовольствием оценили влияние повышения ставок по ипотечным кредитам в Канаде, изучив финансовую отчетность банков за 4 квартал 2022 года, а также аналитические отчеты канадских банков через статистическое управление Канады, SCHL и Банк Канады. Во-первых, рынок ипотечного кредитования в Канаде оценивается в 1463 млрд долларов (млрд долларов), а остаток по ипотечной марже-в 268 млрд долларов.

На ипотеку с плавающей процентной ставкой приходится 34% ипотечных кредитов, поэтому мы можем предположить, что, если процентные ставки не изменятся в дальнейшем в течение следующих 12 месяцев, ипотека с плавающей процентной ставкой будет стоить на 21 млрд долларов больше процентных расходов. Несмотря на то, что, по данным BdC, три четверти ипотечных кредитов с регулируемой процентной ставкой имеют фиксированный платеж, следует учитывать, что доверие потребителей пострадает. Это окажет более непосредственное влияние на маржу по ипотечным кредитам, где увеличение на 4,25% добавит комиссию в размере 11 млрд долларов в виде процентов в течение следующих 12 месяцев. Таким образом, мы говорим в общей сложности о 33 миллионах долларов на следующий год. Чтобы относить эту стоимость к относительной, скажем, что она равна примерно 1,7% ВВП Канады.

Это значение отражает только влияние повышения ставок по ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой и не учитывает продление ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой, которое будет происходить по гораздо более высоким ставкам, чем в предыдущий период.

Несмотря на то, что влияние на выплаты по ипотечным кредитам еще не проявилось, три четверти этого повышения ставок приводят к росту задолженности домашних хозяйств по отношению к располагаемому доходу, и он уже часто находится на опасно высоком уровне-182%. Для сравнения, в Соединенных Штатах это соотношение составляет 101%.

Стоимость недвижимости в Канаде уже начала снижаться, но по всем причинам ожидается, что предложение домов на продажу значительно возрастет весной, и в сочетании с отсутствием доступности, а также экономическим спадом, мы считаем, что стоимость недвижимости будет падать дальше. Несомненно, иммиграция могла бы частично смягчить эту ситуацию, но нам действительно необходимо привлечь внимание наших клиентов к тому факту, что стоимость недвижимости будет продолжать снижаться и что это окажет негативное влияние на экономический рост в Канаде.

Управление обязательствами является неотъемлемой частью финансового положения клиента и иногда даже составляет его « большую ” часть. Поэтому крайне важно поручить его анализ объективному профессионалу, который будет хорошо его направлять и следить за тем, чтобы он правильно понял его ценность. В конце концов, разве управление пассивами само по себе не так важно, как Управление Активами ?

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