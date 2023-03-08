Министерство иммиграции Канады обнародовало новый план на 2023-2025 гг

Ниже плановые показатели на 2023-2025 анонсированные в этом году и показатели, заявленные в прошлом году:
2023 год: было – 447,055, стало 465,000 (рост на 4%)
2024 год: было – 451,000, стало 485,000 (рост на 7.5%)
2025 год: запланировано принять 500,000 новых PR!
Два главных тренда, которые мы наблюдаем в иммиграционной политике последних лет:
Увеличение квот и усилий на экономическую иммиграцию.
Приоритеты отдаются высококвалифицированным специалистам и обладателям job offer от канадских работодателей. Канаде нужны готовые работники, приносящие пользу экономике сразу после иммиграции.
Увеличение и открытие новых региональных и пилотных программ для привлечения работников в небольшие города (75-150 км от крупных агломераций: Ванкувер, Торонто, Монреаль, Калгари).
Переизбыток людей в крупных городах влечет за собой увеличение конкуренции среди нюькамеров, что приводит к более низкой оплате труда и безработице среди этой категории жителей Канады.