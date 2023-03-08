Hyundai Kona второго поколения получил электрическую версию

Новый Hyundai Kona получил электрическую силовую установку. Для модели будет доступно два двигателя разной мощности

Корейский Hyundai выпустил электрическую версию компактного кроссовера Kona второго поколения, говорится в пресс-релизе компании.

Внешне машина практически никак не изменилась. Отличить электрокар от стандартной бензиновой модели можно разве что по люку зарядного разъема, размещенному спереди. При этом у Kona Electric есть система подогрева этого люка. Габариты новинки: 4355 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1575 мм в высоту. Колесная база — 2660 мм.

Силовая установка состоит из одного электромотора на передней оси, который имеет два варианта мощности — 156 и 218 л.с. Крутящий момент в обоих случаях составляет 255 Н·м. Производитель также предлагает две батареи на выбор. В стандартной комплектации она имеет емкость 48,4 кВт·ч, в топовой версии емкость вырастает до 65,4 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 342 до 490 км в зависимости от версии.

Продажи Hyundai Kona Electric второго поколения планируется начать в Южной Корее, Европе и Северной Америке.

Напомним, что вторая генерация Hyundai Kona может комплектоваться как бензиновыми, так и гибридными силовыми установками. Полный привод предлагается только для кроссовера с 1,6-литровым турбомотором. Все остальные версии исключительно переднеприводные.