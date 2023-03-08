Глава разведки США сообщила две версии происхождения COVID-19

Две версии происхождения COVID-19 рассматривают в разведывательном сообществе Соединенных Штатов, 8 марта заявила директор национальной разведки США Аврил Хэйнс в ходе слушаний в сенате.

В числе этих версий, подчеркнула Хэйнс, непреднамеренная утечка из лаборатории и природное происхождение. В версию пандемии COVID-19 как результат применения биологического оружия в разведывательных органах США никто не верит.

В то же время, отметила директор разведки, в американских спецслужбах нет единого мнения относительно источника происхождения коронавируса. Изучение вопроса продолжается.

«В отношении чего нет консенсуса — имело ли место лабораторная утечка… или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории», — заявила Хэйнс.

Директор национальной разведки США посетовала, что выявлению истины препятствует нежелание сотрудничать по данному вопросу со стороны властей Китая.