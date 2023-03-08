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Общество Здоровье, медицина COVID-19 Глава разведки США сообщила две версии происхождения COVID-19

Глава разведки США сообщила две версии происхождения COVID-19

Виктория Христова Мар 8, 2023 COVID-19, Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Глава разведки США сообщила две версии происхождения COVID-19 отключены 20 Просмотров

Две версии происхождения COVID-19 рассматривают в разведывательном сообществе Соединенных Штатов, 8 марта заявила директор национальной разведки США Аврил Хэйнс в ходе слушаний в сенате.

 

В числе этих версий, подчеркнула Хэйнс, непреднамеренная утечка из лаборатории и природное происхождение. В версию пандемии COVID-19 как результат применения биологического оружия в разведывательных органах США никто не верит.

В то же время, отметила директор разведки, в американских спецслужбах нет единого мнения относительно источника происхождения коронавируса. Изучение вопроса продолжается.

«В отношении чего нет консенсуса — имело ли место лабораторная утечка… или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории», — заявила Хэйнс.

Директор национальной разведки США посетовала, что выявлению истины препятствует нежелание сотрудничать по данному вопросу со стороны властей Китая.

 

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