Недавнее исследование пришло к выводу, что употребление слишком большого количества кофе каждый день может принести больше вреда, чем пользы для почек.
На начиночном портале JAMA Network Open опубликовали результаты исследования, в котором приняли участие 1180 человек в возрасте от 18 до 45 лет с диагнозом гипертония 1 стадии. Таким образом, было выявлено, что у половины участников был вариант гена CYP1A2, такой как rs762551.
Организм усваивает кофеин медленнее, чем обычно. Помимо этого, исследование показало, что у медленных метаболизаторов кофеина в 2,7 раза больше шансов иметь дисфункцию почек, если они выпивают три или более чашек кофе в день.
Данные показатели указывают на то, что общество должны быть осторожны с потреблением кофе и следовать рекомендациям своего врача относительно того, сколько кофе нужно пить для поддержания почек.
Потребление 700 мг и более кофеина в день (5-8 чашек на 150 мл молотого черного кофе) выведет из организма кальций и магний. Чрезмерное употребление кофеина (3 и более чашек молотого черного кофе по 150 мл) оказывает негативное влияние на нервную систему.