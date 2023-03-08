В Университете Торонто доказали, что если употреблять 3 чашки кофе ежедневно, то могут пострадать почки

Как выяснилось, такие напитки, как кофе, не только полезны, но и могут иметь отрицательные последствия для организма человека

Недавнее исследование пришло к выводу, что употребление слишком большого количества кофе каждый день может принести больше вреда, чем пользы для почек.

На начиночном портале JAMA Network Open опубликовали результаты исследования, в котором приняли участие 1180 человек в возрасте от 18 до 45 лет с диагнозом гипертония 1 стадии. Таким образом, было выявлено, что у половины участников был вариант гена CYP1A2, такой как rs762551.

Организм усваивает кофеин медленнее, чем обычно. Помимо этого, исследование показало, что у медленных метаболизаторов кофеина в 2,7 раза больше шансов иметь дисфункцию почек, если они выпивают три или более чашек кофе в день.

Данные показатели указывают на то, что общество должны быть осторожны с потреблением кофе и следовать рекомендациям своего врача относительно того, сколько кофе нужно пить для поддержания почек.

Потребление 700 мг и более кофеина в день (5-8 чашек на 150 мл молотого черного кофе) выведет из организма кальций и магний. Чрезмерное употребление кофеина (3 и более чашек молотого черного кофе по 150 мл) оказывает негативное влияние на нервную систему.