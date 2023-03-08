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Новости Telegram получил обновление 9.5 для Android и iOS

Telegram получил обновление 9.5 для Android и iOS

Виктория Христова Мар 8, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Telegram получил обновление 9.5 для Android и iOS отключены 13 Просмотров

Telegram, популярное приложение для обмена сообщениями, обновился до версии 9.5, которая выходит на мобильных устройствах Android и iPhone. Обновление представляет несколько новинок, среди которых выделяется режим энергосбережения.

 

Мы уже знаем, что с точки зрения функциональности и возможностей Telegram – гораздо более продвинутое приложение, чем WhatsApp. Доказательством этого являются бесчисленные опции, которые он скрывает внутри и которые постепенно увеличиваются с появлением новых обновлений. Последнее не остаётся с этим в стороне.

Смартфоны имеют собственные настройки энергосбережения, ограничивающие производительность смартфона и другие функции, чтобы не расходовать заряд батареи. Многие приложения интегрируют это свойство, и теперь Telegram присоединяется к этой группе со своим обновлением программного обеспечения 9.5.

Функция энергосбережения позволяет пользователям настраивать определённые параметры для отключения эффектов, которые потребляют много энергии, таких как автоматическое воспроизведение видео и GIF-файлов, эффекты стикеров и смайликов, а также эффекты интерфейса чата. Кроме того, также можно ограничить фоновые обновления. Режим можно настроить на полностью автоматическую активацию в зависимости от определённого процента заряда батареи.

Однако это не единственные новости, которые приходят в Telegram вместе с этим обновлением. Среди них более всего выделяются такие:

  • Подробная скорость воспроизведения: вы можете выбрать любую скорость от 0,2x до 2,5x для голосовых и видеосообщений.
  • Время чтения в небольшой группе: вы можете проверить, прочитал ли кто-то сообщение в группе с менее чем 100 участниками.
  • Автоматическая отправка ссылок-приглашений: теперь, если пользователю запрещено добавлять их в группы. Это может быть полезно для приглашения новых пользователей без необходимости просить их вручную искать и присоединяться.
  • Динамический порядок наборов наклеек. Пользователи могут выбрать, отображать ли недавно использованные наборы наклеек в верхней части панели.
  • Переводы описаний ботов.
  • Улучшена совместимость с папками на iOS.
  • Новые анимированные смайлики – доступны новые наборы анимированных смайликов (для бесплатных пользователей и несколько эксклюзивных для премиум-пользователей).
  • Новые интерактивные смайлики и реакции

Чтобы загрузить обновление телеграммы, вам просто нужно зайти в Google Play Store или App Store, чтобы проверить, доступно ли оно для вашего устройства. Его развёртывание уже началось на Android, тогда как для iOS это может занять немного больше времени.

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