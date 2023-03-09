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Выбор редакции Purolator вложит $727 млн в электрификацию своего автопарка
Фото: https://www.freightwaves.com/

Purolator вложит $727 млн в электрификацию своего автопарка

Виктория Христова Мар 9, 2023 Выбор редакции Комментарии к записи Purolator вложит $727 млн в электрификацию своего автопарка отключены 11 Просмотров

Purolator пересаживается на электромобили

Инвестировать $727,17 млн в электрификацию своего автопарка намерена канадская транспортная компания Purolator.

Сообщается, что компания стремится сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.

В компании сообщили, что уже в марте будет пользоваться 25 фургонами Ford E-Transit в Лондоне, Онтарио, Ричмонде, Британской Колумбии и Квебеке.

В компании добавили, что в конце 2023 года добавит еще 55 моделей Motiv и 15 BrightDrop, а также несколько низкоскоростных транспортных средств и электрических грузовых велосипедов.

 

 

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