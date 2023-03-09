Purolator вложит $727 млн в электрификацию своего автопарка

Purolator пересаживается на электромобили

Инвестировать $727,17 млн в электрификацию своего автопарка намерена канадская транспортная компания Purolator.

Сообщается, что компания стремится сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.

В компании сообщили, что уже в марте будет пользоваться 25 фургонами Ford E-Transit в Лондоне, Онтарио, Ричмонде, Британской Колумбии и Квебеке.

В компании добавили, что в конце 2023 года добавит еще 55 моделей Motiv и 15 BrightDrop, а также несколько низкоскоростных транспортных средств и электрических грузовых велосипедов.