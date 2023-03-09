Канада намерена ускорить милитаризацию Латвии

Канада намерена нарастить поставки вооружений в Латвию, заявила министр обороны Канады Анита Ананд 9 марта.

«Эти новые возможности еще больше укрепят безопасность союзных войск под канадским командованием на восточном фланге НАТО», — убеждена Ананд. По ее словам, в Латвию планируется поставить переносные противотанковые ракеты, системы ПВО и противодействия дронам. Напомним, ранее министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что к лету 2023 года численность группировки НАТО на территории страны будет увеличена до 4-6 тыс. военных.

Контингент войск НАТО будет увеличен в Латвии уже летом 2023 года, заявила министр обороны прибалтийской республики Инара Мурниеце 21 февраля в эфире телеканала TV3. По словам Мурниеце, боевая группа НАТО в Латвии будет увеличена до размеров бригады. Это означает, что в стране будет размещено от 4 до 6 тысяч военнослужащих. Руководить данным контингентом будет Канада.

Также министр заявила, что к саммиту НАТО, который должен пройти летом в Вильнюсе, Латвия хочет иметь четкий двухлетний план по развитию военной структуры. Предварительно эти планы обсуждались на прошлой неделе представителями прибалтийских стран с Канадой, Германией и Великобританией.

Кроме этого Мурниеце прокомментировала недавнее высказывание советника президента Литвы по национальной безопасности Кестутиса Будраса о возможной атаке ЧВК «Вагнер» на Прибалтику. По мнению латышского министра, в настоящий момент этого ожидать не следует.