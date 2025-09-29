Недвижимость как ключевой актив для планирования пенсии: новый взгляд на старую тему

Статистика Канады по результатам опроса 2023 года обнародовала любопытные данные. Семьи с основным кормильцем в возрасте от 55 до 64 лет, являющиеся владельцами жилья и имеющие корпоративный пенсионный план, обладают медианной чистой стоимостью активов в размере 1,4 миллиона долларов. Для сравнения, те, кто арендует жильё и не имеет пенсионных накоплений, имеют всего около 11 900 долларов. Среди других вариантов на среднем уровне — собственники жилья без корпоративного плана с 914 000 долларов и пенсионеры с планом, но без жилья — около 359 000 долларов. Эти цифры подчёркивают критическую роль недвижимости в сбережениях на пенсию.
Тем не менее, многие пенсионеры ощущают психологический дискомфорт, используя свой дом для покрытия денежных нужд. Опрос Фонда канадского финансового планирования 2023 года выявил, что 42% опрошенных испытывают неуверенность перед тем, чтобы воспользоваться накопленной стоимостью собственности. Причины варьируются от незнания механизмов до соображений о восприятии окружающими и желании оставить наследство.
Тем не менее экономическая ситуация подталкивает многих к поиску ликвидности именно через жильё. Исследование университетов Летбриджа и Вирджинии показало, что половина респондентов предпочли бы продать дом и купить меньший, 20% скорее выбрали бы ипотечную линию кредита, 15% — обратную ипотеку, а 11% — сдачу части дома в аренду.
Что такое обратная ипотека?
Обратная ипотека — это продукт, позволяющий пенсионерам занимать деньги под залог своего жилья без необходимости регулярных выплат. Сумма долга растёт с течением времени, а возврат кредита происходит при продаже недвижимости или смерти владельца. Этот инструмент освобождает ликвидные средства без ухудшения текущих доходов и не влияет на государственные пособия.
Провайдеры кредитуют до 55% стоимости дома, учитывая возраст, состояние и местоположение имущества. Чем старше собственник и чем дороже недвижимость, тем больше сумма кредита. Однако обратная ипотека сопровождается более высокими ставками и дополнительными операционными расходами, а также требованиями к отсутствию предыдущей ипотеки.
Доступность жилья и новая реальность
Несмотря на растущую роль недвижимости в пенсионных стратегиях, доступность жилья остаётся ключевой проблемой. По данным экономистов, хотя в первой половине 2025 года ситуация с покупкой жилья несколько улучшилась за счёт снижения ставок и некоторого снижения цен, общий уровень доступности ещё далёк от докризисного периода.
В новых условиях около трети канадцев, выходящих на пенсию в ближайшие два года, планируют продолжать выплаты по ипотечным кредитам, что становится новой нормой. Это отражает изменившиеся реалии — недвижимость остаётся главным активом, но её финансовая нагрузка не исчезает.
Итоги
Пенсионное планирование в сфере недвижимости требует от канадцев нового взгляда и расширения финансовой грамотности. В то время как обратная ипотека и прочие инструменты предоставляют дополнительные возможности, их выбор требует тщательного анализа и консультаций. Недвижимость остаётся ценнейшим ресурсом, но её использование в пенсионных целях — вопрос баланса между финансовой необходимостью и личными, семейными или культурными ценностями.
