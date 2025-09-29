Недвижимость как ключевой актив для планирования пенсии: новый взгляд на старую тему

Недвижимость всегда оставалась одним из важнейших столпов финансового планирования на пенсии. Однако резкий рост цен на жильё во время пандемии создал новые вызовы для канадских семей. Традиционно финансовые планы редко учитывали стоимость основного жилья, несмотря на то, что для многих дом — главный актив, зачастую превосходящий официальные пенсионные накопления.

Статистика Канады по результатам опроса 2023 года обнародовала любопытные данные. Семьи с основным кормильцем в возрасте от 55 до 64 лет, являющиеся владельцами жилья и имеющие корпоративный пенсионный план, обладают медианной чистой стоимостью активов в размере 1,4 миллиона долларов. Для сравнения, те, кто арендует жильё и не имеет пенсионных накоплений, имеют всего около 11 900 долларов. Среди других вариантов на среднем уровне — собственники жилья без корпоративного плана с 914 000 долларов и пенсионеры с планом, но без жилья — около 359 000 долларов. Эти цифры подчёркивают критическую роль недвижимости в сбережениях на пенсию.

Тем не менее, многие пенсионеры ощущают психологический дискомфорт, используя свой дом для покрытия денежных нужд. Опрос Фонда канадского финансового планирования 2023 года выявил, что 42% опрошенных испытывают неуверенность перед тем, чтобы воспользоваться накопленной стоимостью собственности. Причины варьируются от незнания механизмов до соображений о восприятии окружающими и желании оставить наследство.

Тем не менее экономическая ситуация подталкивает многих к поиску ликвидности именно через жильё. Исследование университетов Летбриджа и Вирджинии показало, что половина респондентов предпочли бы продать дом и купить меньший, 20% скорее выбрали бы ипотечную линию кредита, 15% — обратную ипотеку, а 11% — сдачу части дома в аренду.

Что такое обратная ипотека?

Обратная ипотека — это продукт, позволяющий пенсионерам занимать деньги под залог своего жилья без необходимости регулярных выплат. Сумма долга растёт с течением времени, а возврат кредита происходит при продаже недвижимости или смерти владельца. Этот инструмент освобождает ликвидные средства без ухудшения текущих доходов и не влияет на государственные пособия.

Провайдеры кредитуют до 55% стоимости дома, учитывая возраст, состояние и местоположение имущества. Чем старше собственник и чем дороже недвижимость, тем больше сумма кредита. Однако обратная ипотека сопровождается более высокими ставками и дополнительными операционными расходами, а также требованиями к отсутствию предыдущей ипотеки.

Доступность жилья и новая реальность

Несмотря на растущую роль недвижимости в пенсионных стратегиях, доступность жилья остаётся ключевой проблемой. По данным экономистов, хотя в первой половине 2025 года ситуация с покупкой жилья несколько улучшилась за счёт снижения ставок и некоторого снижения цен, общий уровень доступности ещё далёк от докризисного периода.

В новых условиях около трети канадцев, выходящих на пенсию в ближайшие два года, планируют продолжать выплаты по ипотечным кредитам, что становится новой нормой. Это отражает изменившиеся реалии — недвижимость остаётся главным активом, но её финансовая нагрузка не исчезает.

Итоги

Пенсионное планирование в сфере недвижимости требует от канадцев нового взгляда и расширения финансовой грамотности. В то время как обратная ипотека и прочие инструменты предоставляют дополнительные возможности, их выбор требует тщательного анализа и консультаций. Недвижимость остаётся ценнейшим ресурсом, но её использование в пенсионных целях — вопрос баланса между финансовой необходимостью и личными, семейными или культурными ценностями.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG