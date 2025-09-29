Больница Кэтрин Бутт отмечает вековой юбилей в Нотр-Дам-де-Грейс

В четверг больница Кэтрин Бутт, часть сети CIUSSS Западного и Центрального Монреаля , торжественно отметила своё 100-летие на территории в районе NDG. Со временем учреждение прошло путь от родильного дома до современного центра реабилитации.

Шэрон О’Грейди, старшая медсестра больницы, провела гостей по увлекательной истории учреждения, сопровождая рассказ фотографиями и видеомонтажом на большом экране. Больница названа в честь Кэтрин Бутт, супруги основателя Армии Спасения Уильяма Бутта. Свою деятельность она начала в 1890 году как приют для женщин в районе Плато-Монт-Рояль, затем в 1895 году переехала в Оутремон, а в 1925 году организационно и территориально обосновалась в Нотр-Дам-де-Грейс.

В 1973 году, когда правительство Квебека приняло решение закрыть родильный дом, Армия Спасения сумела сохранить потребность в учреждении, преобразовав больницу в центр реабилитации. В 2015 году, согласно закону Квебека № 10, больница вошла в интегрированную сеть здравоохранения CIUSSS Западного и Центрального Монреаля.

Алан Мэйслин, бывший председатель совета CIUSSS West-Central, отметил, что сохранение наследия Армии Спасения и непрерывность медицинских услуг — уникальны. Он подчеркнул, что интеграция с другими учреждениями, в том числе Еврейской общественной больницей, позволяет пациентам получать комплексный уход без разрывов.

Современный председатель совета доктор Морти Яловски вспомнил, что вырос в NDG и всегда считал Кэтрин Бутт своим родным госпиталем. Он с благодарностью отмечает постоянство и мощное наследие, оставленное основателями 100 лет назад.

Доктор Лоренс Розенберг, президент и главный исполнительный директор CIUSSS West-Central, в своей речи подчеркнул, что больница за век своей истории не только сохраняет традиции заботы и достоинства, заложенные как родильный дом, но и успешно адаптируется к меняющимся потребностям, становясь знаковым центром реабилитации и опорой для общины.

На торжестве также выступили доктор Сюзанна Левиц, заместитель директора по профессиональным услугам, Эрин Кук, заместитель исполнительного директора, и Мэри Латтас, директор отделения реабилитации и многопрофильных служб CIUSSS, которые отметили важность больницы в жизни жителей Монреаля.

