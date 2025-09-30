Вторая неделя забастовки сотрудников обслуживания в Société de transport de Montréal (STM) началась без ощутимого прогресса на переговорах. Несмотря на новую инициативу профсоюза, руководство компании отвергло предложения, а присутствие представителей STM за столом переговоров оказалось минимальным.

Позиция профсоюза

Председатель профсоюза работников транспорта Монреаля (STM–CSN) Бруно Жаннот заявил, что в выходные ни один представитель руководства STM не участвовал в переговорах, даже несмотря на то, что профсоюз подготовил новое «справедливое и разумное» предложение. «Мы были готовы даже временно приостановить забастовку, чтобы дать импульс диалогу. Это демонстрирует нашу серьезность», — подчеркнул он. По словам Жаннота, переговоры фактически ведутся при участии внешних юристов, тогда как руководство транзитной корпорации дистанцируется от процесса.

Первый вице-президент Конфедерации профсоюзов (CSN) Франсуа Эно также обвинил STM в том, что компания «тянет время», ожидая вмешательства правительства и применения закона № 14, позволяющего остановить забастовку и ввести обязательное арбитражное урегулирование условий труда.

Ход забастовки

С 22 сентября наземный и подземный транспорт Монреаля работает только в часы пик по понедельникам, средам и пятницам. Эта мера сохранится минимум до 5 октября, если стороны не достигнут соглашения.

За все время конфликта представители профсоюза и руководство STM провели 110 встреч, но договориться удалось лишь по двадцати незначительным пунктам. Основные вопросы, связанные с оплатой труда и нормативными условиями, остаются нерешенными.

Роль правительства

Принятый в мае закон № 14 (бывший законопроект № 89) устанавливает особые правила для трудовых конфликтов в сферах, связанных с предоставлением населению жизненно необходимых услуг. Он предоставляет властям Квебека право в любой момент прекратить забастовку или локаут и назначить арбитраж, если протест наносит существенный ущерб жителям.

Текущее положение

Профсоюз внес новую поправку в соглашение в минувшую субботу, но работодатель ее отклонил. В ночь на понедельник STM представила собственное встречное предложение. Сегодня переговоры должны возобновиться, однако времени остается немного — уже во вторник истекает мандат назначенного правительством медиатора.

Руководство STM до сих пор публично не прокомментировало текущее состояние переговоров.

