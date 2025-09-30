Экономистка М. Руссафи в программе Le Québec matin объяснила проблему с жильём в Квебеке

По её словам, многие семьи тратят на жильё существенно больше 30% своего дохода, что вызывает серьёзное снижение их покупательной способности.

Проблема заключается в том, что деньги, занятые на оплату жилья, не могут быть потрачены на важные сферы жизни — здравоохранение, транспорт, питание. В 2021 году около 500 000 домохозяйств уже превышали порог в 30% дохода на жильё, и с ростом арендной платы число таких семей, по всей вероятности, увеличилось.

Особенно тяжело приходится самым малообеспеченным: на них приходится 70% этой дополнительной финансовой нагрузки. Кроме того, арендаторы страдают вдвойне: они в два раза чаще, чем собственники жилья, вынуждены тратить больше 30% дохода на оплату жилья.

Несмотря на государственные меры, предлагаемые сегодня решения можно считать временными «пластырями». Руссафи подчёркивает необходимость структурных реформ — увеличения доступного жилого фонда и повышения доступности жилья, которые смогут действительно облегчить кризис.

Экономистка также указывает, что в условиях ухудшения доступности жилья увеличивается финансовое давление на все уровни власти и призывает искать долгосрочные решения, а не только экстренную помощь.

Таким образом, кризис жилья в Квебеке создаёт серьезные препятствия для благополучия семей и требует комплексного системного подхода.

