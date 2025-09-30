Ученые из Йоркского университета в Торонто проанализировали стилистические особенности книг

Ученые из Йоркского университета в Торонто под руководством Лейао Вана провели исследование, в котором с помощью нейросети анализировали стилистические особенности англоязычных романов, опубликованных в период с 1909 по 1923 год.

Ученые из Йоркского университета в Торонто под руководством Лейао Вана провели исследование, в котором с помощью нейросети анализировали стилистические особенности англоязычных романов, опубликованных в период с 1909 по 1923 год. В исследовании участвовали 300 книг, среди которых были как популярные у contemporaries бестселлеры, со временем почти забытые, так и произведения, которые не сразу становились популярными, но ныне считаются классикой.

Главные отличия «хитов» от «классики» заключаются в языке и стиле: хиты характеризовались более разговорным стилем, частым использованием междометий и частиц, коротими предложениями. В них было меньше редких и сложных слов, в отличие от классических произведений, которые обычно содержали более богатый и сложный словарный запас.

Нейросеть, обученная на этих данных, с вероятностью около 70% могла определить, будет ли книга иметь долгосрочную художественную ценность или останется популярной лишь временно. Это открытие помогает понять, что делает книгу действительно классической и почему некоторые произведения остаются актуальными для читателей спустя десятилетия.

Таким образом, искусственный интеллект помогает литературоведам и исследователям глубже анализировать стилистику и особенности литературных текстов, выявляя тонкие отличия, которые человеческому глазу заметить трудно.

