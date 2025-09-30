Подписаться на рассылку
Новости В городах Лонгёй, Броссар и Сен-Ламбер введено предупреждение о необходимости кипячения воды
Питьевая вода

В городах Лонгёй, Броссар и Сен-Ламбер введено предупреждение о необходимости кипячения воды

Виктория Христова Сен 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 32 Просмотров

В Лонгёе это касается района Гринфилд-Парк и сектора Ле-Мойн. Такое предупреждение связано с началом первой фазы плановых работ по модернизации на заводе по очистке питьевой воды Ле-Ройе в Сен-Ламбер.

Власти предупреждают, что из-за работ может ухудшиться качество воды, возможно появление окрашенной воды. Если это произойдёт, рекомендуется пропускать воду из крана, пока она не станет прозрачной, а перед употреблением кипятить её минимум минуту.

Также жителей просят использовать кипячёную или бутилированную воду для питья, приготовления пищи, чистки зубов и поения домашних животных. При этом принимать душ и стираться можно обычной водопроводной водой.

Снизится давление воды, особенно в квартирах, расположенных на четвёртом этаже и выше в указанных районах. Жителям рекомендовано заранее сделать запасы воды на 1–2 дня (примерно 2–3 литра на человека).

Власти просят всех жителей Лонгёя снизить потребление воды на период работ, чтобы обеспечить достаточный её объём для всех.

Работы на заводе Ле-Ройе включают замену клапанов и инспекцию основных труб, а также установку нового счётчика расхода воды в соответствии с требованиями правительства Квебека по экономии питьевой воды.

Первая фаза модернизации продолжалась с вечера 27 сентября по 29 сентября, после чего ожидается объявление следующей фазы с аналогичными мерами.

