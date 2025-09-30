Подписаться на рассылку
Общество Здоровье, медицина Наркология, наркомания, наркотики Поль Пламондон обеспокоен ростом числа молодёжи, умирающей от передозировок наркотиков
наркотики

Поль Пламондон обеспокоен ростом числа молодёжи, умирающей от передозировок наркотиков

Виктория Христова Сен 30, 2025 Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 35 Просмотров

Лидер Партии Квебека (Parti Québécois), Поль Сент-Пьер Пламондон, обеспокоен ростом числа молодёжи, умирающей от передозировок наркотиков, включая опиоиды и другие вещества. Он инициировал петицию и призывает к срочным действиям для защиты молодых людей и снижению этой тревожной статистики.

Согласно данным, с 2019 года число смертей среди людей до 29 лет от возможного отравления препаратами, в том числе опиоидами, выросло на 26%. Так, между апрелем 2024 и мартом 2025 года 72 из 638 погибших от подозрения на передозировку были моложе 29 лет.

За последние годы резко увеличилось и число посещений пунктов контролируемого потребления наркотиков, требующих экстренного вмешательства. По статистике, среднее число таких визитов выросло с 20 до 144 в месяц.

Поль Сент-Пьер Пламондон настаивает на увеличении финансирования профилактических кампаний, расширении ресурсов CLSC (центров первичной медицинской помощи) и школ для борьбы с зависимостями. Он также требует ужесточить правила выписывания наркотических препаратов, чтобы предотвратить чрезмерное назначение лекарств, которое может привести к зависимости и употреблению более опасных веществ.

В дополнение, лидер Партии Квебека предлагает сосредоточиться на медицинском подходе к опиоидному кризису: улучшить взаимодействие между системой здравоохранения, общественными организациями и образовательными учреждениями, а также расширить доступность качественной помощи для людей, страдающих от зависимостей.

Петиция, поддерживаемая Пламондоном, будет доступна на сайте Национального собрания Квебека с понедельника до 24 ноября. Она призывает общество и власти принять конкретные меры для защиты молодёжи и общества в целом от угрозы наркотиков.

