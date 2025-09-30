Поль Пламондон обеспокоен ростом числа молодёжи, умирающей от передозировок наркотиков

Лидер Партии Квебека (Parti Québécois), Поль Сент-Пьер Пламондон, обеспокоен ростом числа молодёжи, умирающей от передозировок наркотиков, включая опиоиды и другие вещества. Он инициировал петицию и призывает к срочным действиям для защиты молодых людей и снижению этой тревожной статистики.

Согласно данным, с 2019 года число смертей среди людей до 29 лет от возможного отравления препаратами, в том числе опиоидами, выросло на 26%. Так, между апрелем 2024 и мартом 2025 года 72 из 638 погибших от подозрения на передозировку были моложе 29 лет.

За последние годы резко увеличилось и число посещений пунктов контролируемого потребления наркотиков, требующих экстренного вмешательства. По статистике, среднее число таких визитов выросло с 20 до 144 в месяц.

Поль Сент-Пьер Пламондон настаивает на увеличении финансирования профилактических кампаний, расширении ресурсов CLSC (центров первичной медицинской помощи) и школ для борьбы с зависимостями. Он также требует ужесточить правила выписывания наркотических препаратов, чтобы предотвратить чрезмерное назначение лекарств, которое может привести к зависимости и употреблению более опасных веществ.

В дополнение, лидер Партии Квебека предлагает сосредоточиться на медицинском подходе к опиоидному кризису: улучшить взаимодействие между системой здравоохранения, общественными организациями и образовательными учреждениями, а также расширить доступность качественной помощи для людей, страдающих от зависимостей.

Петиция, поддерживаемая Пламондоном, будет доступна на сайте Национального собрания Квебека с понедельника до 24 ноября. Она призывает общество и власти принять конкретные меры для защиты молодёжи и общества в целом от угрозы наркотиков.

