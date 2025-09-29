Подписаться на рассылку
Новый опрос Léger: Монреаль ждёт перемен, но почти половина избирателей не определилась

Виктория Христова Сен 29, 2025

Свежий опрос Léger выявил интересную картину накануне муниципальных выборов в Монреале: несмотря на высокую заинтересованность горожан (67% заявили о внимании к выборам), почти половина опрошенных (48%) до сих пор не определилась с выбором кандидата.

 

В лидерах сейчас — кандидат от партии Ensemble Montréal Сорая Мартинес Феррада с 20% поддержки. Ее главный соперник, Люк Рабуэн из Projet Montréal, пока набирает только 11%. Этот значительный разрыв заметно контрастирует с результатами предыдущих опросов, где разница между кандидатами была минимальна, а доля неопределившихся практически не изменилась.

Что объединяет большинство монреальцев — это желание перемен. Более половины опрошенных выступают за обновление муниципалитета, и лидерство Ensemble Montréal можно объяснить именно этим запросом на новое управление. При этом 60% выразили недовольство работой Projet Montréal при мэре Валери Плант, которая в последние недели активно защищает результаты своего восьмилетнего правления в СМИ. Рабуэн уже дал понять, что сохранит лишь часть экономических инициатив Плант, но отойдет от наиболее спорных проектов, в том числе связанных с горой Мон-Руаяль и жилищным регламентом 20-20-20.

В штабе Ensemble Montréal предпочли не делать заявлений по поводу опроса, отметив, что главное — продолжать кампанию и слушать жителей города.

Остальные претенденты пока заметно уступают: Крейг Сове (Transition Montréal) — 6%, Action Montréal — 5%, Futur Montréal с Жан-Франсуа Каку — лишь 2%. До выборов, которые состоятся 2 ноября, кандидатам предстоит бороться прежде всего за голоса колеблющихся избирателей — именно они определят политическое будущее Монреаля.

