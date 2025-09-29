Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace присоединяется к борьбе с громкими автомобилями

Два года назад район Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace (CDN-NDG) обновил свои правила по шумовым нарушениям, заменив старый закон новым, более эффективным. А в 2023 году к перечню источников шума были добавлены громкие, модифицированные автомобили — шаг, уже сделанный рядом других районов Монреаля, включая Вердан и Виль-Мари.

Теперь полиция CDN-NDG уполномочена штрафовать водителей автомобилей, громкость которых превышает норму. В основном это касается спортивных, тюнингованных или люксовых машин, которые часто становятся источником сильного шума — будь то от двигателя, выхлопной системы или просто во время езды.

Мэры районов отмечают, что местные жители массово жалуются на ночные гонки и громкие «рычания» автомобилей даже в жилых кварталах. Раньше для фиксации нарушения использовались специальные приборы, но сейчас за уровнем шума зачастую следят по субъективным ощущениям и слуху полицейских офицеров.

Шумовые жалобы стали регулярной темой для города, особенно связанной с барами и музыкальными площадками. В 2023 году для района CDN-NDG были расширены правила, включив в них шум от баров, развлекательных заведений и гаражей, где ведутся работы с открытыми окнами и дверями.

Новые меры направлены на улучшение качества жизни жителей, многих из которых годами беспокоит постоянный громкий шум на улицах.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG