В Монреале продолжаются споры о публичных молитвах на фоне законопроекта Квебека

Депутат совета Кот-Сен-Люк Дида Беркю призвала администрацию Монреаля высказать официальную позицию по вопросу публичных молитв — практике, которую правительство Квебека намерено запретить. Тема обсуждалась на сентябрьском заседании агломерации после протестов антиизраильских групп, включая марши Montreal4Palestine у базилики Нотр-Дам в Старом Монреале, где звучали мусульманские молитвы.

Дида Беркю выступила с резолюцией, в которой отметила, что публичные молитвы, устраиваемые с политическими и идеологическими целями, противоречат духу светскости и сосуществования. При этом она предлагала отвергнуть полное запрещение молитв на улицах, поддерживаемое правительством Квебека, и одобрила бы рекомендацию, согласно которой муниципалитеты самостоятельно регулируют коллективные религиозные демонстрации.

Однако предложение Беркю не было принято на заседаниях 22 и 25 сентября, что вызвало критику. Активистка Мандана Джаван, известная борьбой за права женщин и против иранского режима, упрекнула кандидата в мэры от Projet Montréal Люка Рабуэна за игнорирование проблемы и отказ расставить приоритеты, касающиеся социальных споров вокруг публичных молитв в городе. Джаван подчеркнула, что такие действия могут углублять общественные расколы.

Представитель полиции Монреаля Алекс Норрис отметил, что их задача — обеспечивать соблюдение законов нейтрально, руководствуясь Хартией прав и свобод Канады. При этом критика в адрес правоохранителей как «перебрасывающих ответственность» между собой и городскими властями вызывает обеспокоенность.

Дида Беркю назвала сложившуюся ситуацию «позором» и выразила сожаление, что представители муниципалитета ограничены в обсуждении важного для граждан вопроса. Она напомнила, что агломерация ранее принимала резолюции по другим важным темам, таким как поддержка Украины и борьба с гомофобией, и задаётся вопросом, почему отказалась обсуждать запрет публичных молитв, что напрямую затрагивает жителей Монреаля.

В корне спора лежит проект закона правительства Квебека, направленный на запрет публичных молитв в целях усиления светского характера провинции. Закон столкнулся с критикой со стороны защитников свободы вероисповедания, религиозных общин и правозащитников, которые указывают на возможные ограничения гражданских прав и подвергают сомнению конституционность таких мер.

Дискуссия вокруг публичных молитв в Монреале продолжит оставаться одной из самых острых политических тем в преддверии муниципальных выборов и в условиях жёсткой борьбы между секуляризмом и правами верующих.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG