Chenoy’s оштрафован на $7,200 за нарушения санитарных норм

Знаменитый деликатесный ресторан Chenoy’s в районе Западного острова Монреаля был оштрафован на сумму свыше $7,000 после проверки органов здравоохранения, выявившей многочисленные нарушения, связанные с чистотой и безопасностью продуктов питания.

По сообщению Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ), при инспекции были обнаружены загрязнения и загрязняющие вещества в зонах приготовления и хранения продуктов, а также несоблюдение регулярных санитарных процедур. В отчёте проверяющих указано, что отдельные поверхности и оборудование не были должным образом очищены, создавая опасные условия для сохранения бактерий и других вредных веществ.

Штраф включает четыре отдельные статьи с датами нарушений вплоть до 2023 года, при этом рекордный штраф за одно нарушение составил $2,100. Общая сумма штрафа — $7,200 — ставит Chenoy’s в число наиболее крупных штрафополучателей в 2025 году. Среди других известных ресторанов, недавно оштрафованных за нарушения, — Escondite, St-Hubert, Nickels и Les Enfants Terribles.

Chenoy’s, открывшийся в 1936 году и ставший иконой монреальской кухни благодаря фирменным копченым мясным сэндвичам, объявил о разработке и немедленном запуске плана по исправлению выявленных проблем. В программу входит полноценная уборка всех зон, пересмотр санитарных протоколов и дополнительное обучение персонала по соблюдению норм.

Ресторан продолжит работу, а инспекторы MAPAQ будут проводить повторные визиты с целью проверки устранения нарушений.

Для посетителей это означает, что, несмотря на штрафные меры, риски для здоровья на данный момент минимальны, однако ситуация служит напоминанием о постоянном контроле со стороны властей за стандартами качества в пищевой индустрии, даже в самых узнаваемых и уважаемых заведениях.

