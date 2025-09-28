Памяти Марка Захарова: шесть лет без Гения…

Марк Анатольевич, дорогой наш Мастер и Гений! В этот день, когда воспоминания и тоска сплетаются в один невыразимый порыв, хочется говорить только о самом главном — о той любви, которую невозможно вместить ни в слова, ни в музыку, ни даже в театр.

Вы — человек, умеющий превращать обыденность в чудо. Вы — тот, кто сумел для миллионов людей вывести настоящую формулу любви, укротить зловещего дракона нашего времени и доказать, что искренность сцены способна дарить взрослым счастье детства. Ваш Мюнхгаузен — это волшебная мечта и пример свободы; «Юнона и Авось» — просто гимн настоящей ЛЮБВИ, на которой взрастили себя целые поколения, а Ваш Фигаро — радость и размах, которые заполняют сердца светом, которым хочется жить и делиться.

Но Ваш гений — далеко не только в блистательных постановках, в звучащих мирах театра. Вы — творец, который дал нам самое ценное — свой мир, свою планету доброты и таланта, свой космос, где каждый чувствует себя, как в своем доме.

Вы научили мечтать и не бояться; научили жить красиво, любить музыку и слово, верить в добро и отстаивать правду — даже тогда, когда вокруг торжествует уродливая суетливость и агрессивная пошлость. Случаются времена, когда на трон взбираются тьма и злодействие, когда подлинное искусство опутывают тени зависти и страха. Но перед лицом любого хаоса остаётся Ваш след, Ваш огонь, Ваш свет.

Вы не только оставили удивительные пьесы и спектакли, но и создали продолжение: Вашу замечательную дочь, нашу Принцессу, которая с беспримерной преданностью хранит творческое наследие, защищает Ваше имя, сражается за истину и честность, за красоту и неподдельное искусство — её нелёгкая борьба обрела такой отклик в людях, что уважение к ней стало просто вселенским.

Ваша замечательнейшаясемья — это духовная община, несущая в этот мир истинность Ваших постановок и глубину Ваших замыслов.

Конечно, всё это понимают только здравомыслящие, духовно зрелые люди, способные видеть, что за временной тьмой и недостойным шумом всегда наступает рассвет победы добра и света. Победа неизбежна, как бы ни шумела и ни злорадствовала мелкая пошлость современности.

Ваше имя, за которым стоит любящая армия Ваших поклонников и единомышленников, никогда не будет искажено.

А Вы, Мастер, с той Высоты, на которой Вы пребываете, поддержите нас — всех тех, кто жаждет добра, кто ждёт Вашей незримой улыбки, кто молится за победу Принцессы, кто живёт Вашим искусством.

Мы Вас любим, помним, скучаем по каждому Вашему слову, каждому движению, каждому жесту!

Вы живы, Мастер! Вы с нами, Вы в жизни тех, кто благодаря Вашему таланту научился быть сильным и добрым одновременно.

Мы любим, обожаем, скучаем по Вам, и верим, что победа света — неминуема. Спасибо Вам за жизнь, за чудо, за музыку и за веру.

2192 дня… Мы очень скучаем….

Редакция газеты «Деловой Монреаль» выражает слова соболезнования, сочувствия и поддержки Александре Захаровой! Крепитесь, и живите теперь и за себя, и за Вашего гениальнейшего Отца! Вечная память!

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG