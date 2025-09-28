Первый дом становится реальнее: тренды и препятствия для новых покупателей в Канаде

По данным свежего опроса Royal LePage, тринадцать процентов взрослых канадцев планируют приобрести свою первую жилую недвижимость в ближайшие два года; большинство из них рассматривают покупку именно через 12–24 месяца, а не в ближайший год. Более половины (53%) впервые выходящих на рынок считают, что смогут внести первоначальный взнос не менее 20%, тогда как 39% уверены, что сделают меньший взнос и воспользуются ипотечным страхованием.

Важную роль продолжает играть поддержка семьи: 41% впервые покупающих планируют получить финансовую помощь от родственников или друзей, и только 51% рассчитывают исключительно на собственные силы. Среди тех, кто получит помощь, варианты различаются: 29% получат безвозмездную сумму, 27% — займ, 28% — подпись созаёмщика, а 26% — регулярную помощь с ежемесячными платежами. Этот разрыв подчёркивает глубину проблемы доступности жилья: в условиях высокой стоимости немаловажную роль играет семейный капитал.

Самыми востребованными среди новых покупателей остаются отдельно стоящие дома, несмотря на их высокие цены. Главным нефинансовым фактором при выборе остаётся состояние жилья — большинство ищет вариант, куда можно заехать сразу без ремонта. Вместе с этим 60% ищут более доступные районы, 40% сокращают ожидания по параметрам недвижимости, 39% экономят на повседневных тратах, а почти треть планирует использовать пенсионные и инвестиционные накопления для покупки жилья. 42% готовы пожертвовать временем на дорогу ради лучшего качества жизни.

Падение ставок и увеличение выборки на рынке делают первый дом более реальной целью, однако значительная часть потенциальных покупателей пока не спешит с покупкой, ожидая дальнейших изменений ставок и большей определённости на рынке — таковы выводы не только аналитиков, но и самих риэлторов. За второй квартал 2025 года средняя национальная цена недвижимости подросла лишь на 0,3% (до $826 400), а квартальное снижение составило 0,4%. Таким образом, цены остаются относительно стабильными, а рыночные условия становятся чуть благоприятнее для новых игроков.

Тем не менее, отношение к покупке жилья отражает не только экономические, но и поведенческие и социальные аспекты: консультации с агентами, изучение районов, присутствие семейной поддержки и готовность менять привычный уклад ради жилья своей мечты остаются важнейшими факторами для современной Канады.

