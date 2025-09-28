Подписаться на рассылку
Проточная вода. Фото из открытых источников

Хэмпстед отметил Неделю муниципалитетов: признание заслуг и успехи в обеспечении чистой воды

Виктория Христова Сен 28, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Оставить комментарий 35 Просмотров

С 14 по 20 сентября 2025 года город Хэмпстед провёл свою первую в истории Неделю муниципалитетов, посвящённую чествованию сотрудников и презентации реализованных проектов в интересах жителей.

 

Генеральный директор Хосе Нуньес в своём приветственном послании подчеркнул самоотверженность и профессионализм команды муниципалитета. «Прошедший год был временем перемен и обновления. Мы предоставили сотрудникам возможность руководить своими направлениями, принимать решения и нести ответственность. Это проявилось в их креативности, адаптивности и искреннем стремлении служить нашей общине» — отметил Нуньес.

В рамках мероприятий была представлена итоговая отчетность по качеству питьевой воды. Город завершил масштабную кампанию по выявлению свинца в системе водоснабжения — было протестировано 1 352 дома, что составляет около 69% жилого фонда. 28,11% из них требовали вмешательства из-за повышенного содержания свинца. Для решения проблемы была реализована проактивная стратегия: замена труб, срочные корректирующие меры и прозрачное информирование жителей.

Сотрудничество между Министерством окружающей среды, региональным управлением здравоохранения Монреаля, муниципальной администрацией и командой коммунальных служб позволило обеспечить доступ к безопасной и устойчивой питьевой воде для всех жителей.

Первый опыт проведения Недели муниципалитетов в Хэмпстеде закрепил сплочённость коллектива и продвижение важных инициатив, что вызывает оптимизм и гордость жителей за свою общину.

