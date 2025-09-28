“Планетяне” и “Рейс 314” — уже на eTVnet!

Помимо последних новинок недели, на eTVnet можно найти богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

Два представителя внеземной цивилизации были отправлены на нашу планету, чтобы найти пропавшего сына Императора и помочь ему завершить секретную миссию. Инопланетяне мимикрируют под людей и выдают себя за обычную пару Антона и Марину. Чтобы не привлекать лишнего внимания, они пытаются делать все то же самое, что и окружающие — ходить на работу, общаться с друзьями и коллегами, заниматься бытом. Поначалу пришельцам приходится очень сложно. Однако постепенно они привыкают, а Антон видит в земной жизни все больше плюсов и не хочет возвращаться на родную планету.

Это сюжет нового комедийного сериала “Планетяне”, который можно уже сейчас посмотреть на интерактивном ТВ eTVnet.

Что еще можно посмотреть на этом замечательном ресурсе? Свежие сериалы и громкие премьеры!

Рейс 314

Коррумпированный чиновник Иван Никогда скрывается от закона и под чужим именем оказывается в кабине пилота рейса Москва-Владивосток. Все идет гладко, пока настоящий командир воздушного судна внезапно не умирает, оставляя десятки пассажиров на борту с человеком, который понятия не имеет, как управлять самолетом. Дальше — больше. Среди пассажиров оказываются бывшие подельники Никогды, которых он обманул, стюардессы срочно ищут пилота и находят актера, который учился летать только в кино, а в багажном отделении неожиданно просыпаются пчелы. А ведь еще не вечер.

Даниловский тупик

Елена Данилова — талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка. Недавно Сергея назначили директором филиала, и он стал часто пропадать на работе. Но в один момент Сергей решает уйти из семьи к своей новой молодой секретарше Насте. Он подает на развод и по суду забирает у Елены сына. Из отчаянного положения Елену внезапно спасает разлучница. Настя предлагает Лене вернуть сына и обещает выступить в суде на ее стороне. Совместными усилиями Егорку удается вернуть. Но вскоре Настя бесследно исчезает, а Лену вызывают на допрос.

Из замкнутого круга

Ксения — студентка архитектурного института. За ней давно ухаживает однокурсник Марк, но она влюбляется во взрослого и обеспеченного мужчину — финансиста Бориса. Борис окружает девушку любовью и заботой, дарит дорогие подарки и уже спустя месяц зовет замуж. Ксения соглашается и переезжает в шикарный особняк Бориса. Но на этом сказка заканчивается. Ксения с ужасом осознаем, что совершенно не знает своего мужа. Борис оказывается домашним тираном. Марк, его друг из полиции Михаил и Татьяна, подруга Ксении, вызываются помочь Ксении вырваться из страшного брака. Но когда Ксения узнает о своей беременности, она понимает, что теперь Борис ни за что ее не отпустит.

Триггер (Фильм)

Нельзя бежать от себя и от прошлого — этот совет психолог Артем Стрелецкий постоянно дает своим клиентам. Но, столкнувшись с крушением всего, что было ему дорого, он сам бежит прочь, подальше от того, что вызывает боль. Теперь Артем живет у моря — там, где провел собственное детство с мамой, место, где был счастлив. Он находит новую работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения. Но прошлое догоняет его даже за многие километры от дома, ведь, чтобы стать счастливым в новой жизни, надо перестать бежать от старой и поставить в ней точку.

