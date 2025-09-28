Правительство Канады объявило о масштабных изменениях в работе национальной почтовой службы, которые практически полностью упразднят доставку писем и корреспонденции на дом.

Об этом 25 сентября сообщил министр общественных работ и закупок Джоэл Лайтбаунд, его заявление приводит CTV News.

По словам министра, реформа направлена на то, чтобы сделать Почту Канады «финансово жизнеспособной» без постоянных дотаций от государства. Лайтбаунд подчеркнул, что сегодня предприятие ежедневно несёт колоссальные убытки — до 10 миллионов канадских долларов, что он назвал «экзистенциальным кризисом».

Согласно планируемым изменениям, сроки доставки писем будут увеличены: вместо нынешних трёх-четырёх дней пересылка корреспонденции может занимать от трёх до семи дней. Ряд почтовых офисов закроется, а доставка на дом прекратится примерно для четырёх миллионов канадцев.

Взамен правительство предложило расширить сеть общественных ящиков. Этот процесс займёт около девяти лет и коснётся тех адресов, где перестанут осуществлять личную доставку.

Министр сообщил, что Почта Канады обязана в течение 45 дней представить собственные предложения по реформированию. Между тем, в связи с предстоящими изменениями ожидаются сокращения персонала. Канадский союз почтовых работников уже заявил о готовности защищать интересы сотрудников и выступать против массовых увольнений.

Окончательные параметры реформы будут определены после консультаций и представления плана действий самой Почтой Канады.

