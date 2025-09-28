Клуб тенниса в Кот-Сен-Люке вновь открыл свои двери после почти месяца закрытия

14 сентября в Кот-Сен-Люке возобновила работу одна из главных спортивных площадок города — клуб тенниса, который оставался закрытым почти месяц из-за обнаружения повышенного уровня асбеста на кортах из глинистой смеси Har-Tru.

Ранее в августе 2025 года появились результаты лабораторных анализов, показавшие наличие асбеста выше канадских норм, что поставило под угрозу здоровье игроков и персонала клуба. Власти города приняли решение о временной приостановке работы и начали дополнительные исследования и консультации со специалистами по безопасности.

Благодаря новым более точным лабораторным тестам, поступившим к 17 сентября, было подтверждено, что корт может быть открыт, и 14 сентября утром двери клуба распахнулись для любителей тенниса. Городские службы, согласно объявлению, по-прежнему сотрудничают с профильными организациями и займутся очисткой и контролем качества поверхности для безопасности спортсменов на будущее.

На время закрытия клуб рекомендовал своим членам использовать альтернативные теннисные корты в Калдвелле и парке Рембрандта, а также предоставил возможность играть на кортах в Гампстеде.

Мэр Кот-Сен-Люка Митчелл Браунстейн призвал всех посетителей проявить терпение и понимание и пообещал, что город продолжит внимательно следить за ситуацией во избежание повторения подобных инцидентов.

Возобновление работы клуба стало долгожданной новостью для многих жителей, для которых теннис — важная часть активного и здорового образа жизни.

