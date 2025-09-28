Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Клуб тенниса в Кот-Сен-Люке вновь открыл свои двери после почти месяца закрытия
Фото: sportishka.com

Клуб тенниса в Кот-Сен-Люке вновь открыл свои двери после почти месяца закрытия

Виктория Христова Сен 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Спорт Оставить комментарий 29 Просмотров

14 сентября в Кот-Сен-Люке возобновила работу одна из главных спортивных площадок города — клуб тенниса, который оставался закрытым почти месяц из-за обнаружения повышенного уровня асбеста на кортах из глинистой смеси Har-Tru.

 

Ранее в августе 2025 года появились результаты лабораторных анализов, показавшие наличие асбеста выше канадских норм, что поставило под угрозу здоровье игроков и персонала клуба. Власти города приняли решение о временной приостановке работы и начали дополнительные исследования и консультации со специалистами по безопасности.

Благодаря новым более точным лабораторным тестам, поступившим к 17 сентября, было подтверждено, что корт может быть открыт, и 14 сентября утром двери клуба распахнулись для любителей тенниса. Городские службы, согласно объявлению, по-прежнему сотрудничают с профильными организациями и займутся очисткой и контролем качества поверхности для безопасности спортсменов на будущее.

На время закрытия клуб рекомендовал своим членам использовать альтернативные теннисные корты в Калдвелле и парке Рембрандта, а также предоставил возможность играть на кортах в Гампстеде.

Мэр Кот-Сен-Люка Митчелл Браунстейн призвал всех посетителей проявить терпение и понимание и пообещал, что город продолжит внимательно следить за ситуацией во избежание повторения подобных инцидентов.

Возобновление работы клуба стало долгожданной новостью для многих жителей, для которых теннис — важная часть активного и здорового образа жизни.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*