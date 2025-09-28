Трибунал по трудовым спорам Квебека начал слушания по делу против корпорации Amazon

Трибунал по трудовым спорам Квебека начал слушания по делу против корпорации Amazon, связанного с решением компании закрыть все семь своих складов в провинции.

Жалобу подала Конфедерация национальных профсоюзов (CSN), утверждая, что Amazon пошла на закрытие складов, чтобы сорвать процесс создания профсоюзных организаций и избежать обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом Квебека.

По данным профсоюза, первым свидетелем в суде выступит президент подразделения Amazon Canada Fulfillment Services. Закрытие, объявленное в январе, стало неожиданным и привело к увольнению около 1 700 сотрудников всего через несколько месяцев после того, как работники одного из складов в районе Монреаля добились создания профсоюзной организации.

CSN требует обязать компанию возобновить работу складов и выплатить каждому уволенному сотруднику компенсацию в размере более чем годового оклада, а также моральные и штрафные выплаты.

В Amazon отвергают обвинения, заявляя, что решение о закрытии продиктовано необходимостью повысить эффективность и сократить расходы при обслуживании клиентов, и никак не связано с профсоюзным движением.

