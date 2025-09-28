Подписаться на рассылку
amazon
Узнаваемое лого Амазона.

Трибунал по трудовым спорам Квебека начал слушания по делу против корпорации Amazon

Виктория Христова Сен 28, 2025 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 61 Просмотров

Трибунал по трудовым спорам Квебека начал слушания по делу против корпорации Amazon, связанного с решением компании закрыть все семь своих складов в провинции.

Жалобу подала Конфедерация национальных профсоюзов (CSN), утверждая, что Amazon пошла на закрытие складов, чтобы сорвать процесс создания профсоюзных организаций и избежать обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом Квебека.

По данным профсоюза, первым свидетелем в суде выступит президент подразделения Amazon Canada Fulfillment Services. Закрытие, объявленное в январе, стало неожиданным и привело к увольнению около 1 700 сотрудников всего через несколько месяцев после того, как работники одного из складов в районе Монреаля добились создания профсоюзной организации.

CSN требует обязать компанию возобновить работу складов и выплатить каждому уволенному сотруднику компенсацию в размере более чем годового оклада, а также моральные и штрафные выплаты.

В Amazon отвергают обвинения, заявляя, что решение о закрытии продиктовано необходимостью повысить эффективность и сократить расходы при обслуживании клиентов, и никак не связано с профсоюзным движением.

