Кредит под прицелом: выбрать фиксированную или переменную ставку?

Каждое изменение ключевой ставки Банка Канады вызывает у граждан главный вопрос: какой тип ипотеки выбрать — фиксированную или переменную ставку? Но что если не выбирать жёстко один вариант, а комбинировать их?

В Канаде идея разделить ипотеку, например, поровну между фиксированной и переменной, почти не прижилась. Это противоречит привычкам и интуиции большинства владельцев жилья, в то время как компании и инвесторы часто практикуют диверсификацию своих долгов и вложений. Мнение ипотечного брокера Рона Батлера ясно: банки предлагают гибридные кредиты, но спрос на них крайне низок — менее 3% заёмщиков выбирают долгосрочные 10-летние фиксированные ставки, а гибриды ещё менее популярны.

Для большинства канадцев важна не столько ставка, сколько размер ежемесячного платежа. При этом редко кто задумывается, как долго придётся выплачивать ипотеку и какой будет полная амортизация долга. Например, несмотря на исторически низкие пятилетние ставки в 2021 году (1.59%), спрос на более длительную 10-летнюю ипотеку с ставкой в 2.29% был минимален, так как она дороже. Сегодня лучшие пятилетние ставки находятся около 3.89%, а переменные — чуть ниже, около 3.75%. Ожидается, что новое снижение ключевой ставки подтолкнёт примерно 35% заёмщиков к переменным ипотекам.

Профессор финансов Университета Йорка Моше Милевский подчёркивает, что выбор ипотеки — это не только математический расчёт, но и вопрос поведения и жизненных обстоятельств. Кто-то с стабильной работой и уверенностью в будущем может позволить себе риск подвижной ставки, а тем, кто трудится в уязвимых сферах, лучше фиксировать условия на более длительный срок. Милевский также отмечает важность диверсификации долговых продуктов — например, сочетание фиксированной ипотеки с кредитной линией, привязанной к плавающей ставке, может быть эффективной стратегией.

Советы экспертов сходятся в одном: универсального рецепта нет. Финансовый совет должен учитывать индивидуальные особенности, планы и психологический комфорт заемщика. Как отмечает Аллисон ван Рюйен, вице-президент по кредитам Meridian Credit Union, важно ориентироваться на целостную картину финансов, а не только на минимальный процент или ежемесячный платёж.

Тем не менее, большинство канадцев по-прежнему сталкиваются с выбором лишь между двумя опциями — фиксированной и переменной ставкой. Однако гибридный вариант, хоть и редко выбираемый, остаётся достойной альтернативой для тех, кто готов диверсифицировать риски.

