Инциденты в Pointe-Claire: вандалы осквернили два исторических здания

Жители Pointe-Claire потрясены недавними актами вандализма, которые оставили глубокий след в сердцах местного сообщества. В ночь с 13 сентября на 14 сентября была повреждена Церковь Святых Петра и Павла (коптская православная), расположенная на улице Картье — были разбиты окна и нанесён ущерб имуществу.

Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали молодых людей на велосипедах и электровелосипедах неподалёку от места происшествия, но их личности пока не установлены.

Параллельно с этим, неподалёку пострадал пустующий монастырь сестёр Конгрегации Пресвятой Девы Марии на улице Сен-Анн. Здание было покрыто граффити с оскорблениями, разбиты окна, а вокруг валялись разбросанные отходы. Несмотря на безлюдность, этот монастырь остаётся важной частью культурного наследия района и значимым историческим объектом.

Местные жители выражают своё возмущение и горечь. Для них эти здания — не просто кирпичи и камни, а символы общей истории и памяти. Один из соседей охарактеризовал повреждения как «разрывающие сердце», добавив: «Это не просто вандализм, это атака на наши общие воспоминания».

На данный момент полиция не раскрывает деталей, связанных с подозреваемыми или мотивами. Тем не менее, местные лидеры призывают всех, кто обладает какой-либо информацией, помочь в расследовании.

Этот инцидент стал тревожным напоминанием: даже самые дорогие сердцу места не застрахованы от бессмысленных актов разрушения. Сообщество сплачивается, чтобы поддержать друг друга и добиться справедливости.

