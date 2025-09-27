Электробусы Лион в Монреале по-прежнему не выходят на маршруты: родители должны искать альтернативу

Несмотря на полученные на прошлой неделе недостающие запчасти, большинство электробусов Transco Lion остаются на приколе и не перевозят школьников Западного района Монреаля, сообщают школьные советы EMSB и LBPSB.

Только три автобуса Transco получили разрешение на работу в четверг, 18 сентября, что вынуждает родителей искать альтернативные способы доставки детей в школу.

Проблемы начались после возгорания одного из электробусов в районе Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 9 сентября. Для безопасности оставшиеся 1 200 автобусов Lion были временно сняты с рейсов и проходят полную проверку. До завершения инспекций автобусы остаются вне эксплуатации, а количество отменённых и перенаправленных маршрутов нарастает.

Пока электробусы не работают, дизельные автобусы функционируют без перебоев, однако ожидается увеличение трафика вокруг школ в часы пиковых перевозок, что требует повышенного внимания и терпения со стороны родителей.

Для семей с детьми, закреплёнными за автобусами, которые пока не вернулись в строй, советуется организация самостоятельного транспорта. LBPSB также предлагает дополнительные услуги дневного ухода для учащихся начальных классов, чтобы родители могли оставить детей раньше и забрать позже в этот период.

Министры образования и транспорта Квебека заявляют о постоянном мониторинге ситуации и работают с операторами и производителем Lion Electric, чтобы скорейшим образом найти устойчивое решение проблемы и вернуть школьный транспорт в штатный режим.

Родители и общественность внимательно следят за ходом событий, отмечая важность безопасности детей и высокие требования к качеству школьного транспорта.

