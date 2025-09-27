Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Дети, семья Электробусы Лион в Монреале по-прежнему не выходят на маршруты: родители должны искать альтернативу
Электрический школьный автобус квебекского производства

Электробусы Лион в Монреале по-прежнему не выходят на маршруты: родители должны искать альтернативу

Виктория Христова Сен 27, 2025 Дети, семья, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 41 Просмотров

Несмотря на полученные на прошлой неделе недостающие запчасти, большинство электробусов Transco Lion остаются на приколе и не перевозят школьников Западного района Монреаля, сообщают школьные советы EMSB и LBPSB.

Только три автобуса Transco получили разрешение на работу в четверг, 18 сентября, что вынуждает родителей искать альтернативные способы доставки детей в школу.

Проблемы начались после возгорания одного из электробусов в районе Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 9 сентября. Для безопасности оставшиеся 1 200 автобусов Lion были временно сняты с рейсов и проходят полную проверку. До завершения инспекций автобусы остаются вне эксплуатации, а количество отменённых и перенаправленных маршрутов нарастает.

Пока электробусы не работают, дизельные автобусы функционируют без перебоев, однако ожидается увеличение трафика вокруг школ в часы пиковых перевозок, что требует повышенного внимания и терпения со стороны родителей.

Для семей с детьми, закреплёнными за автобусами, которые пока не вернулись в строй, советуется организация самостоятельного транспорта. LBPSB также предлагает дополнительные услуги дневного ухода для учащихся начальных классов, чтобы родители могли оставить детей раньше и забрать позже в этот период.

Министры образования и транспорта Квебека заявляют о постоянном мониторинге ситуации и работают с операторами и производителем Lion Electric, чтобы скорейшим образом найти устойчивое решение проблемы и вернуть школьный транспорт в штатный режим.

Родители и общественность внимательно следят за ходом событий, отмечая важность безопасности детей и высокие требования к качеству школьного транспорта.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*