Шокирующие события на Западном острове: бывший учитель признался в делах о детской порнографии

Монреаль, Западный остров — Местное сообщество пришло в смятение после новостей о том, что Джошуа Кэмпбелл, бывший преподаватель технологий в еврейской школе Hebrew Foundation в Доллар-де-Ормо, признал свою вину по обвинениям в детской порнографии.

Расследование выяснило, что в период с мая 2022 по октябрь 2023 года Кэмпбелл прятался за фальшивыми аккаунтами в сети, общаясь с подростками и рассылая им откровенные фотографии других несовершеннолетних. В одном из особенно тревожных эпизодов он признал факт шантажа ученика, взломав аккаунт Snapchat и угрожая распространением интимных снимков.

При обыске у Кэмпбелла была обнаружена большая коллекция детской порнографии, а также доказательства участия в других подобных инцидентах. Эти факты указывают на систематическую и спланированную деятельность, а не случайное нарушение.

В суде прозвучало заявление, подробно описывающее, как Кэмпбелл злоупотреблял своим положением и техническими знаниями для преступных целей. Этот случай нанес серьёзный удар по доверию к образовательным учреждениям Западного острова и оставил глубокие раны у пострадавших и их семей.

Джошуа Кэмпбелл признал вину и вернётся в суд в марте 2026 года для вынесения приговора. Ожидается, что прокуроры потребуют сурового наказания, отражающего тяжесть преступлений и жажду справедливости в сообществе.

Власти продолжают просить всех, у кого есть информация о деле или похожих инцидентах, сотрудничать и обращаться в полицию.

